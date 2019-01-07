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Trump'tan flaş açıklama: Seçilmeseydim, Kuzey Kore ile büyük bir savaşta olurdunuz"

ABD Başkanı Donald Trump, medyada yer alan "ABD ve Kuzey Kore arasında yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği" iddialarına ilişkin "Eğer başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Asya'da büyük bir savaşın içinde olurdunuz." açıklamasında bulundu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 00:53
Trump'tan flaş açıklama: Seçilmeseydim, Kuzey Kore ile büyük bir savaşta olurdunuz"

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Medyada yer alan "ABD ve Kuzey Kore arasında yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği" iddialarına ilişkin Trump, "Eğer başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Asya'da büyük bir savaşın içinde olurdunuz." çıkışında bulundu.

Trump, "çıkmaza girdiği" iddia edilen görüşmelerin, aksine "çok iyi" olduğunu dile getirerek, "Baksanıza roketler yok, hiçbir şey yok. Gayet iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Buna rağmen, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan yaptırımların "tam güç ve etkinlikte" devam edeceğini kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı ikinci zirve için de yer bakıldığını açıkladı.

Kim ile görüşeceğini açıklamıştı

Trump, geçen hafta Kim'den bir mektup aldığını ve yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıklamış, kendisinin çabaları ve Kim ile görüşmeleri olmasaydı Asya'da büyük bir savaşın patlak vermiş olabileceğini iddia etmişti.

Trump, haziranda Singapur'da Kim ile bir araya gelmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 00:53
  1. Donald Trump
  2. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

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