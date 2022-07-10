  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'tan flaş açıklama: Ben seçilseydim bunlar olmazdı
Dünya

Trump'tan flaş açıklama: Ben seçilseydim bunlar olmazdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yerine seçimleri kazanmış olsaydı Ukrayna’daki çatışmanın bu kadar tırmanmamış olacağını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 22:35:00 -
Trump'tan flaş açıklama: Ben seçilseydim bunlar olmazdı

ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden Donald Trump Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini anımsatan Trump, Ukrayna’daki kötüleşen duruma dikkat çekti. "2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, “Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı” ifadesini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23