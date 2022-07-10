Trump'tan flaş açıklama: Ben seçilseydim bunlar olmazdı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yerine seçimleri kazanmış olsaydı Ukrayna’daki çatışmanın bu kadar tırmanmamış olacağını ileri sürdü.
ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden Donald Trump Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.
ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini anımsatan Trump, Ukrayna’daki kötüleşen duruma dikkat çekti. "2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, “Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı” ifadesini kullandı.