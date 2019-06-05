0553 313 94 23

Trump'tan 'fake news' komedisi: O büyük kalabalıklar beni destekledi

ABD Başkanı Donald Trump "İngiltere'de sürekli bana karşı büyük gösteriler olacağını duydum ama tam tersi oldu. Yozlaşmış medyanın göstermekten nefret ettiği büyük kalabalıklar, ABD ve beni desteklemek için toplananlardan oluşuyordu" sözleriyle komik duruma düştü.

05 Haziran 2019 Çarşamba 17:34
Trump'tan 'fake news' komedisi: O büyük kalabalıklar beni destekledi

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da on binlerce kişi kendisini protesto etmesine rağmen 20'yi bulmayan destekçilerinin "asıl kalabalık" olduğunu söyledi.

Trump, İngiltere ziyaretinin üçüncü ve son gününde, protestolara ilişkin Twitter mesajı paylaştı.

Ziyareti sırasında sürekli kendine karşı büyük gösteriler olacağını duyduğunu kaydeden Trump, "Ama tam tersi oldu. Yozlaşmış medyanın göstermekten nefret ettiği büyük kalabalıklar, ABD ve beni desteklemek için toplananlardan oluşuyordu. Organize fiyaskoların (göstericiler) aksine çok ve coşkululardı." dedi.

Dün İngiltere Başbakanı Theresa May ile düzenlediği ortak basın toplantısında da gösterileri, "çok çok küçük" olarak niteleyen Trump, protesto haberlerinin de yalan olduğunu öne sürdü.

Trump'ı on binlerce kişi protesto etti

Ancak Trump'ın bu iddiasının aksine Londra'da yapılan Trump karşıtı gösteriye on binlerce kişinin katıldığı görüldü.

Sabah saatlerinden itibaren Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, İngiliz polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Whitehall Caddesi'ni geçerek Parlamento Meydanı'na ulaştı.

Trump'ın İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”ya varmasıyla başlayan yürüyüşte ABD Başkanının göçmen karşıtlığını ve Orta Doğu politikasını eleştiren pankart ve dövizler taşındı.

Atlı polislerin de yoğun kullanıldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle protestocular Trump'ın bulunduğu alanlara yaklaştırılmazken, bazı milletvekillerinin bile emniyet kordonlarını aşmasına izin verilmediği görüldü.

Akşam saatlerine kadar süren gösteride, aralarında ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'in de yer aldığı çok sayıda isim halka hitap etti.

Trump'ın destekçi sayısı 20'yi bulmadı

Trump'ın ziyaretine karşı 2 milyona yakın imzanın da toplandığı İngiltere'de Trump'a destek gösterisinde bulunanların sayısının ise 20'yi bulmadığı görüldü.

Bu kişilerin zaman zaman Trump karşıtları ile tartışması dikkati çekerken, protestocuların ABD Başkanına destek için gelenlere "Nazi" diye bağırdığı duyuldu.

Bir Trump destekçisi İsrail bayrağı açarken, aşırı sağcı ve İslam karşıtı Tommy Robinson yanlısı bir kişi de protestoda kullanılan "Bebek Trump" balonunu patlattı. Daha sonra bu kişinin gözaltına alındığı görüldü.

"Küçük bir avuç dolusu Trump destekçisi gördüm"

Trump'ın Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştüğü pazartesi günü Buckingham Sarayı'nın önünde destekçilerin aksine yine göstericiler vardı.

Trump'ın iddiasına gazetecilerden de yorum geldi. BBC muhabirlerinden James Cook, sosyal medya hesabından, "Tüm gün Londra sokaklarındaydım. On binlerce kişiden oluşan Trump karşıtı protestocuların arasından geçtik. Ayrıca küçük bir avuç dolusu Trump destekçisi gördüm. (Gösteriler) Yalan haber değil, görüntüleri var." mesajını paylaştı.

Trump'ın geçen yaz İngiltere'ye yaptığı çalışma ziyareti de yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı gösteriyle protesto edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 17:34
  1. Donald Trump
  2. Trump
  3. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank’tan Beyaz Masa Çağrı Merkezi’ne bayram ziyareti
    1. Bakan Varank’tan Beyaz Masa Çağrı..
    2. Traktör devrildi: 1 ölü
    3. Bayram ziyareti dönüşü kaza: 4 yaralı
    4. Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2..
    5. Mahkeme Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili..
    6. Sudanlı muhalifler ölü sayısının 100'ü..
    7. Cilt tonunuzu eşitlemek aslında çok..
    8. Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan..
    9. Tosya protokolü vatandaşlarla..
    10. Otomobille hafif ticari araç çarpıştı:..
    11. 24 saniyede motosikleti çaldılar
    12. Everest'ten 11 ton çöp toplandı
    13. Rize’de feci kaza:1 ölü
    14. GÜNCELLEME - Adana'da trafik kazası: 2..
    15. Trump'tan 'fake news' komedisi: O..
    16. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    17. Motor yatın çarptığı teknenin batması
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet..
    19. Talas’ta Taner Yıldız’lı İlçe..
    20. THY Sudan seferlerini iptal etti
    21. İstiklal Caddesi’nde insan seli
    22. Gökyüzünde bayram tatili keyfi
    23. Ailelerin silahlı kavgasında 3..
    24. Bayram ziyareti faciasında ölü sayısı..
    25. 350 metrelik uçurumdan uçtu! Şoför son..
    26. Gaziantep’te iki araç kafa kafaya..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
    28. Renan Koen'den Madrid'de piyano resitali
    29. Selendili Yörükler ovacık yaylasında..
    30. ABD’den Küba seyahatlerine yeni..
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor