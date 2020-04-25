  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trump'tan Etiyopya lideri Ahmed'e Kovid-19 telefonu

2020-04-25 20:46:39 -
Trump'tan Etiyopya lideri Ahmed'e Kovid-19 telefonu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ortak çabaları konuşmak üzere Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, konuyla ilgili açıklamasında, iki liderin Kovid-19 salgınına karşı küresel mücadeleyi ele aldığını dile getirdi.

Deere, "Başkan Trump, ABD yapımı solunum cihazları dahil Etiyopya'nın Kovid-19 ile mücadelesine katkı sağlamak üzere ek yardım teklifinde bulundu." ifadelerine yer verdi.

Donald Trump'ın Etiyopya halkına desteğini yinelediğini belirten Judd Deere, iki liderin Doğu Afrika bölgesindeki konuları da ele aldığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı