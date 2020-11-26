  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump'tan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'e özel af
Aktüel

Trump'tan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'e özel af

Yeniakit Publisher
2020-11-26 00:30:48 -
Trump'tan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'e özel af

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması kapsamında hakkında "FBI'a yalan söyleme" suçlaması bulunan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e özel af çıkardığını duyurdu.

Amerikan basınında Trump'ın Flynn'i affedeceği yönünde çıkan haberlerin ardından Trump, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Trump, "General Michael Flynn'e tam af çıkardığımı duyurmaktan gurur duyuyorum. Flynn ve ailesini tebrik ediyorum. Biliyorum gerçekten olağanüstü bir Şükran Günü geçireceksiniz." ifadesini kullandı.

- Flynn hakkındaki soruşturma

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Flynn'in avukatları, ocakta müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde FBI'a yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçmişti.

- FBI'ın Flynn'i yalan beyana zorladığına dair belgeler ortaya çıkmıştı

Amerikan basınına 29 Nisan'da sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı belirtilen yeni belgeler, FBI yetkililerinin 2017'deki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'na cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin el yazısı notlarında amacın bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşünüldüğü görülmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada Flynn'e yönelik davanın düşürüleceğini açıklamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı
Dünya

Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a yakın bir isim olan Chris Van Hollen, Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamada bulundu.
İbrahim Atabey'in kime hizmet ettiği ortaya çıktı
İSLAM

İbrahim Atabey'in kime hizmet ettiği ortaya çıktı

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hadsizce hakaretler savuran İbrahim Atabey'in saldırısının organize olduğu ortaya çıktı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay