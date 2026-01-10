Trump’tan dünyayı sarsan ültimatom: "Ya nazikçe ya sertçe, Grönland’ı onlara bırakmayacağız!"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında küresel güç dengelerini değiştirecek açıklamalara imza attı.

Özellikle Grönland ve Venezuela üzerindeki planlarını netleştiren Trump, bölgedeki Rus ve Çin varlığına savaş açtı.

Grönland çevresinde Rus denizaltıları ve Çin destroyerlerinin gezdiğine dikkat çeken Başkan, "Komşunuzun Rusya ya da Çin olmasına izin veremeyiz. Bu konuda bir şeyler yapacağız; bu iş ya nazikçe ya da sert bir şekilde çözülecek" diyerek askeri ve diplomatik müdahale sinyali verdi.

VENEZUELA ARTIK "MÜTTEFİK", PETROLÜN PATRONU ABD

Venezuela ile ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını belirten Trump, ülkeyi bir müttefik olarak gördüklerini ve enerji kaynaklarını birlikte yöneteceklerini duyurdu.

Varılan anlaşmaya göre ABD, derhal 50 milyon varil Venezuela ham petrolünü rafine edip satmaya başlayacak ve bu süreç süresiz devam edecek.

Venezuela petrolünü "yollar için muhteşem" olarak niteleyen Trump, Çin ve Rusya’ya seslenerek, "Ticarete açığız, gelip bizden petrol alabilirler ama orada (Venezuela'da) onları istemiyoruz" dedi.

İRAN PROTESTOLARI: "ATEŞ AÇARSANIZ, ATEŞ EDERİZ!"

İran’daki iç karışıklıklara da değinen Trump, Tahran yönetimini çok sert bir dille uyardı.

Halkın bazı şehirleri ele geçirmeye başladığını ve durumu yakından izlediklerini belirten Trump, protestoculara yönelik şiddet uygulanması durumunda ABD’nin askeri karşılık verebileceğini ima etti.

İranlı liderlere seslenen Trump, "Göstericilere ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız. Onları vurabiliriz ama bu askerimizin oraya ayak basması anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.