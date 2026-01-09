Trump’tan dünyayı sarsan çıkış: "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok, tek sınırım kendi aklım!"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği kapsamlı mülakatta dış politika vizyonunu tek bir cümleyle özetledi: "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok."

Küresel yetkilerinin bir sınırı olup olmadığı sorusuna, kendisini sadece kendi vicdanının ve zekasının durdurabileceğini belirterek yanıt veren Trump, ABD’nin çıkarları söz konusu olduğunda son karar merciinin kendisi olduğunu açıkça ifade etti. İnsanlara zarar verme amacı gütmediğini söylese de, uluslararası hukukun tanımını ve uygulama biçimini bizzat kendisinin belirleyeceğini vurguladı.

"BEN OLMASAYDIM RUSYA UKRAYNA’NIN TAMAMINI ALIRDI"

Rusya-Ukrayna savaşına dair iddialı açıklamalarda bulunan Trump, kendisini Avrupa güvenliğinin yegane koruyucusu olarak ilan etti. NATO ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya zorladığını hatırlatan Trump, "Ben olmasaydım Rusya şu anda Ukrayna’nın tamamına sahip olurdu" diyerek mevcut diplomatik dengeleri sarstı. Trump, Avrupa’nın güvenliğine olan bağlılığını savunurken, bu süreçte en başarılı işi kendisinin çıkardığını öne sürdü.

VENEZUELA’DA "UZUN YILLAR" SİNYALİ VE TAYVAN KIYASI

Nicolas Maduro’nun evinden askeri operasyonla alınmasını savunan Trump, Venezuela’nın ABD’ye suçlu ve uyuşturucu gönderen bir tehdit olduğunu yineledi. Bu ülkede ne kadar kalacakları sorusuna "Bunu zaman gösterecek ama nüfuzumuz uzun yıllar sürebilir" yanıtını veren Trump, Venezuela ile Tayvan’ı kıyasladı. Çin’e Tayvan’dan uyuşturucu veya suçlu akışı olmadığını söyleyen Trump, Şi Cinping’in Tayvan’a müdahale etmeyeceğini umduğunu belirtti.

STRATEJİK TERCİH: NATO MU, GRÖNLAND MI?

Grönland’a olan ilgisini gizlemeyen Trump, kendisine yöneltilen "Grönland’ı ele geçirmek mi yoksa NATO’yu bir arada tutmak mı daha öncelikli?" sorusuna manidar bir yanıt verdi. İkisi arasında bir seçim yapacağını söyleyen ancak net bir tercih belirtmeyen Trump, "Grönland’e sahip olmak çok önemli" diyerek adaya olan bakışının stratejik bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunun altını bir kez daha çizdi.