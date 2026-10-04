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Dünya Trump’tan dikkat çeken Kim Jong-Un açıklaması! “112 nükleer füzesi varsa iyi geçinmek güzel”
Dünya

Trump’tan dikkat çeken Kim Jong-Un açıklaması! “112 nükleer füzesi varsa iyi geçinmek güzel”

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Trump’tan dikkat çeken Kim Jong-Un açıklaması! "112 nükleer füzesi varsa iyi geçinmek güzel"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ilişkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio’da düzenlenen mitingde Çin ve Kuzey Kore liderleriyle ilişkilerine değindi. Kim Jong-Un ile “çok iyi anlaştığını” söyleyen Trump, nükleer silaha sahip ülkelerle iyi ilişkiler yürütmenin önemine vurgu yaparken İran konusunda farklı bir tutum sergiledi.

 

Göreve geldiğinden bu yana hayata geçirdiği icraatları anlatan Trump, uyguladığı gümrük vergileri sayesinde ABD’nin trilyonlarca dolar kazandığını ifade etti. Gümrük vergilerinin ayrıca ABD’ye yatırım çektiğini vurgulayan Trump, "Onlara fabrikalarını buraya kurmaları için yaklaşık bir buçuk yıllık küçük bir şans veriyoruz ve eğer kurmazlarsa yüzde 150, yüzde 200, yüzde 250, yüzde 300 gümrük vergisi uyguluyoruz. Şimdi hepsi üretim tesislerini buraya inşa ediyor" dedi.

 

"Biliyorsunuz ki Çin harika”

Gümrük vergileri sayesinde kazanılan trilyonlarca doların "tarih boyunca herhangi bir ülkenin sahip olduğundan kat kat daha fazla" olduğunu iddia eden Trump, "Çin’in bugüne kadar sahip olduğundan kat kat daha fazla" yorumunu yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile olan iyi ilişkisini hatırlatan Trump, "Biliyorsunuz ki Çin harika. Başkan Xi daha ülkemizden yeni ayrıldı. Birisi dedi ki, ‘Neden Başkan Xi’ye iyi davranıyor?’ Büyük ulusların, büyük nükleer ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel değil mi?" diye sordu. Xi’nin son ABD ziyaretinde uçaktan indikten sonra kendisine "Vay canına, ne iş çıkarmışsın ama" dediğini aktaran Trump, insanların Xi ile olan iyi ilişkilerine inanamadığını ifade etti.

 

“Onlarla iyi geçinmek güzeldir”

Trump, Xi’nin yanı sıra Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile de harika bir ilişkisinin olduğunu vurgulayarak, "Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyorum, tamam mı? Onun kim olduğunu biliyor musunuz? Kuzey Kore lideri" dedi. Trump, "Birilerinin 112 nükleer füzesi olduğunda, onlarla iyi geçinmek güzeldir. Ancak arada bir fark var. İran asla nükleer silah sahibi olmayacak" diye konuştu.

 

“İran'ı resmen yerle bir ettik”

İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu sorusuna Trump, “İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?” yanıtını verdi.

 

Trump, ABD'deki yaz-kış saati uygulamasının sona ermesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda düzenleme yapan yasa tasarısının Senato tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu. Uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu öne süren Trump, “Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan kurtulmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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