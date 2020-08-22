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Dünya Trump'tan 'derin devlete' suçlama
Dünya

Trump'tan 'derin devlete' suçlama

ABD Başkanı Donald Trump, derin devlet için çalışan bazı şahısların koronavirüs aşısı çalışmalarını yavaşlattığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:07:00 -
Trump'tan 'derin devlete' suçlama

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) için ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir iddia geldi.

"Derin devlet aşı çalışmalarını yavaşlatıyor"

Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinde 'derin devlet' için çalışan bazı şahıslar olduğunu ve bu kişilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı devam ettirilen aşı çalışmalarını yavaşlattığı iddiasında bulundu.

Trump'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklama, koronavirüs salgınının halen devam ettiği ABD'de yankı uyandırdı.

Trump, konuya ilişkin açıklamasında, FDA'daki derin devlet ya da her kimlerse, aşıların ve tedavi yöntemlerinin insanlarda denenmesini ilaç şirketleri için oldukça zorlaştırdığını ileri sürerek bu çalışmalarla ilgili yanıtları 3 Kasım'dan sonrasına kadar ertelemeyi umduklarının açıkça görüldüğünü savundu.

Aşı çalışmalarının seri olması gerektiğini belirten ABD Başkanı, ilgili paylaşımında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Direktörü Stephen Hahn'ın hesabına da atıfta bulundu.

ABD medyası: Temelsiz

ABD Başkanı Trump'ın 'derin devlet' nitelemesinden kimleri veya neyi kastettiği tartışmalara neden olurken, ana akım ABD medyası Trump'ın sözlerinin "temelsiz" olduğunu öne sürdü.

"Başarısı ispat eidlene kadar hiçbir aşı piyasaya sürülmeyecek"

FDA geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin klinik deneyler ile insanlar üzerinde yapılan denemeler konusunda oldukça hassas olduğunu ve tam olarak başarısı ispat edilene kadar hiçbir aşının piyasaya sürülmeyeceğini söylemişti.

ABD'deki bilanço

ABD'de güncel rakamlara göre, koronavirüsten ölenlerin sayısı 180 bine yaklaşırken, vaka sayısı ise 5 milyon 800 bini geçti.

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