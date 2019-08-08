0553 313 94 23

Trump’tan Dayton ve El Paso’a ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede şok etkisine neden olan saldırıların gerçekleştiği Dayton ve El Paso kentlerine ziyaret gerçekleştirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:12
Trump’tan Dayton ve El Paso’a ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede şok etkisine neden olan saldırıların gerçekleştiği Dayton ve El Paso kentlerine ziyaret gerçekleştirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta iki büyük saldırının gerçekleştiği Dayton ve El Paso kentlerini ziyaret etti. Önce Ohio eyaletinde bulunan Dayton’u ziyaret eden Trump, Ohio Valisi Mike DeWine ve Ohio Firstladysi FranDeWine ile Dayton Belediye Başkanı NanWhaley tarafından karşılanırken vatandaşlardan ziyarete farklı tepkiler geldi. Destekçileri Başkan için bir araya gelirken, silahlanma ve Trump karşıtları protesto gösterisi de düzenledi. Sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretini değerlendiren Trump, “Sıcak ve inanılmaz” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ve Firstlady Melanie Trump daha sonra ise Dayton’da saldırıda yaralananların tedavi edildiği Miami Vally Hastanesini ziyaret ederek yararlıların durumu hakkında bilgi aldı.



Trump Dayton ziyaretinden sonra ise bir diğer saldırının gerçekleştiği Teksas eyaletindeki El Paso kentine geçti. Kente uçağı henüz inen Trump’ın burada da yetkililer ile görüşüp kurbanların aileleri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Beyaz Saray Basın Sekreterliği yaptığı açıklamada bu ziyaret sırasında hastanede ve diğer yerlerde fotoğraf çekilmeyeceğini belirtilmişti.



Pazar günü Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. Cumartesi günü ise Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 00:12
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
    1. Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
    2. Mehmet Altıparmak: “Futbolun adaleti..
    3. Kilis 2019 kurban bayramı namazı kaçta?
    4. Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili..
    5. Kayseri kurban bayramı namazı kaçta?..
    6. ABD'de son 7 ayda yapılan toplu..
    7. Kastamonu kurban bayramı namazı kaçta?..
    8. Kars'ta Kurban bayramı namazı kaçta..
    9. "Aden'deki olaylardan tek istifade..
    10. TFF Süper Kupa maçının ardından
    11. Karaman kurban bayramı namazı 2019..
    12. ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon..
    13. Karabük kurban bayramı namazı saat..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    15. Elbistan’da kaza: 2 yaralı
    16. TFF Süper Kupa maçının ardından
    17. Cansuyu, 40 bin Etiyopyalıya kurban..
    18. ABD resmen açıkladı: Hazırız
    19. Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan..
    20. Olympiakos teknik direktörü hakem..
    21. Trump’tan Dayton ve El Paso’a ziyaret
    22. Kayseri’de 18 kişinin yaralandığı feci..
    23. Kırgızistan’daki çatışmalarda 1 kişi..
    24. 2019 TFF Süper Kupa’nın Şampiyonu..
    25. İrfan Saraloğlu: “Hakem maçın önüne..
    26. Trabzon'da bulantı ve ishal vakaları
    27. Af Örgütünden ABD için seyahat uyarısı
    28. Filistin yönetiminden "İsrail'in yeni..
    29. Suriyeli gencin hareketi takdir topladı
    30. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    Bakan duyurdu! HGK-84'ün TSK'ya teslimatı yapıldı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru