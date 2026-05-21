Gündem
Trump'tan Çin'i kızdıracak Tayvan açıklaması: Silah satışı için Lai ile görüşecek

Trump'tan Çin'i kızdıracak Tayvan açıklaması: Silah satışı için Lai ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan lideri Lai Ching-te ile olası bir silah satışı hakkında doğrudan görüşeceğini açıkladı. Bu açıklamanın, Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören ve gerektiğinde güç kullanma seçeneğini dışlamayan Çin yönetiminin sert tepkisini çekmesi bekleniyor.

ABD ve Tayvan liderleri, Washington'un Pekin hükümetini resmi olarak tanımak amacıyla Tayvan ile diplomatik bağlarını kopardığı 1979 yılından bu yana doğrudan bir görüşme gerçekleştirmedi. 2024 yılında göreve gelen Tayvan lideri Lai Ching-te ise adanın savunma kapasitesini artırmak için son yılların en dikkat çekici hamlelerini yapıyor.

14 milyar dolarlık silah paketi masada

ABD, 1979'da kabul edilen Tayvan İlişkileri Yasası kapsamında adaya savunma amaçlı silah sağlamaya devam ediyor. Ancak Washington, Tayvan'ı desteklerken Çin ile olan diplomatik dengeleri de korumak zorunda kalıyor. Trump, içerisinde İHA savar ekipmanları ve hava savunma füze sistemlerinin de yer aldığı iddia edilen 14 milyar dolarlık dev silah paketinin satışına onay verip vermeyeceğine henüz karar vermediğini ifade etti.

Şi ile ilişkilerini "harika" olarak niteledi

Silah satışı konusunda karar almadan önce Lai ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna yanıt veren ABD Başkanı, "Onunla konuşacağım. Herkesle konuşuyorum... Bunun üzerinde çalışacağız, Tayvan meselesi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump'ın, geçtiğimiz hafta Pekin'de düzenlenen iki günlük zirvenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan ilişkisini "harika" olarak tanımlaması dikkat çekti.

