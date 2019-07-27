Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Ticaret Örgütü'nde reform yapılması olasılığının gözden geçirilmesi ve Çin'e ayrıcalık yapıldığını öne sürerek gelişmekte olan ülkeleri belirleme kriterlerinin değiştirilmesi için talimat verdiği belirtildi. Trump, Türkiye, Çin ve diğer bazı zengin ülkelerin 'gelişmekte olan ülkeler' statüsünde yer almaması gerektiğini söyledi.27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:30
Beyaz Saray tarafından ABD Ticaret Temsilciliği'ne gönderilen yayınlanan belgeye göre Trump, aralarında Türkiye ve Çin'in de olduğu bazı ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılmasının yanlış olduğu görüşünde.
"Dünyanın en zengin ülkeleri"
Belgede, "Dünyanın en zengin ülkelerinin gelişmekte olan ülkeler statüsünde bulunması, sadece diğer gelişmiş ülkelere değil, aynı zamanda özel ve ayrıcalıklı bir rejimin gerektiği ekonomilere de zarar veriyor. Gelecekte koyulacak kuralların göz ardı edilmesi de dahil olmak üzere DTÖ kurallarına ilişkin bu tür ihmaller göz ardı edilemez" dendi.
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