0553 313 94 23
impression

Trump'tan ABD'de kriz çıkartacak hamle! Tehdide devam etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray basın toplantılarında yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray basın kartının askıya alınmasının ardından farklı gazetecilerin de basın kartlarının iptal edilebileceğinin sinyalini verdi

10 Kasım 2018 Cumartesi 00:51
Trump'tan ABD'de kriz çıkartacak hamle! Tehdide devam etti

ABD Başkanı Donald Trump, Paris ziyareti öncesi Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Acosta'nın basın kartının askıya alınması kararını kendisinin vermediğini belirterek, "Bu kararı ben vermedim. Fakat başkalarına da uygulanabilir." dedi.

"Beyaz Saray kutsal bir mekan, çok özel bir yer, Beyaz Saray'a saygı gösterilmesi gerekir, Başkana saygılı davranılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Trump, Acosta'nın, Sözcü Sarah Sanders'e "saygısızca" davrandığını ileri sürdü.

Trump, Acosta haricinde hangi gazetecilerin durumda etkilenebileceğine dair bilgi vermekten kaçındı.

Karara tepkiler

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi ise yazılı bir açıklama yaparak, Acosta'nın Beyaz Saray'a girişine tekrar izin verilmesi yönünde çağrıda  bulundu.

Açıklamada, "Gazeteciler görevlerini korkmadan yerine  getirebilmelidir. Acosta'nın basın kartı hakları tekrar iade edilmelidir. Umuyoruz ki Trump gazetecileri aşağılamayı bırakacaktır. Bu tutum aynı zamanda  gazetecilerin güvenliği adına ciddi bir sorundur." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'ın Acosta hakkında aldığı karar, ABD'nin farklı birçok  basın kuruluşu ve çalışanları tarafından tepkiyle karşılandı.

CNN, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, muhabirinin arkasında olduğunu  kaydetti.

"Kaba ve berbat bir insansın"

Beyaz Saray'da Kongre seçimleri sonrası düzenlenen basın toplantısında Acosta ile Trump arasında yaşanan gerginlik sonrası  bu kararın alınması dikkati çekmişti.

Basın toplantısında, Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü)  davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu  şekilde davranamazsın." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 00:51
  1. CNN
  2. trump
  3. DÜNYA Haberleri
  4. ABD Başkanı Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    1. Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    2. İİT'den Somali'deki terör saldırısına..
    3. İİT'den Somali'deki terör saldırısına..
    4. Yemen'de Husilerle kanlı çatışma! Çok..
    5. Ham petrol 8 ayın en düşük seviyesinde
    6. Trump'tan ABD'de kriz çıkartacak..
    7. Kuveyt'te meydana gelen selde 1 kişi..
    8. Bakan Akar, patlamanın ardından..
    9. Maç sonrası Ünal Karaman'dan açıklama:..
    10. Bakan Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü
    11. Ekonomi zirvesinden 'dolar' mesajı!..
    12. Hamas'tan Büyük Dönüş Yürüyüşü..
    13. Kupa finalinin oynanacağı şehir belli..
    14. İsrail'in iki ay önce şehit ettiği..
    15. Ünal Karaman: Özrümüzü kabul etsinler
    16. İngiliz prensleri arasında taht..
    17. Saraybosna'da Peygamber (sav)..
    18. Flaş iddia! Trump o bakanı görevden..
    19. Skandal gerçek ortaya çıktı! Yanlış..
    20. İsveçli alçaktan Ezan'a hakaret!..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti