  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İstanbul’a 1 Saatlik Mesafeye taşınanlara 500 Bin TL Teşvik! Yunanistan Sınır köylerine yerleşene para dağıtıyor

Evlat değil sanki iman abidesi! ‘Namaz kılmayacağım’ diyen anneye tokat gibi cevap

Tunus’ta Demokrasi Nöbeti açlık grevine dönüştü! Zindanlarda direniş sesleri

Eşini öldürüp çorba keyfi yaptı!

22 Aralık 1440: Bedreddin El-Bihârî (Yöresinin Velisi)

ABB’den Keçiören’e tek kişilik işkence! Mansur Yavaş’ın çalışma vizyonu

FKÖ'den dünyaya acil çağrı: Yahudi yerleşimleri bir "soykırım savaşıdır"

Tehlike büyüyor: Orta sınıf işsiz kalacak!

Karadeniz’de meçhul İHA ve mayınlara karşı teyakkuz! Üç aşamalı güvenlik

Adalet Bakanlığı’ndan Epstein dosyası savunması! Trump’ı değil mağdurları koruyoruz
Dünya Trump’tan 29 ülkedeki Amerikan büyükelçiliklerine operasyon Hepsine görevden el çektirdi
Dünya

Trump’tan 29 ülkedeki Amerikan büyükelçiliklerine operasyon Hepsine görevden el çektirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan 29 ülkedeki Amerikan büyükelçiliklerine operasyon Hepsine görevden el çektirdi

Söz konusu kararın, "ABD'nin diplomatik duruşunu Trump'ın 'Önce Amerika' önceliklerini tamamen desteklediği düşünülen personelle yeniden şekillendirmek için alındığı" ifade edilsede Büyükelçilerin tamamı Joe Biden döneminde göreve başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya genelindeki 29 büyükelçiyi görevden aldığı bildirildi.

Söz konusu kararın, "ABD'nin diplomatik duruşunu Trump'ın 'Önce Amerika' önceliklerini tamamen desteklediği düşünülen personelle yeniden şekillendirmek için alındığı" ifade edildi.

İki Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, en az 29 ülkedeki misyon şeflerine geçen hafta görev sürelerinin Ocak ayında sona ereceği bildirildi.

Büyükelçilerin tamamı Joe Biden döneminde göreve başlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu değişikliklerin "her yönetimde standart bir süreç" olduğu belirtildi. Bakanlık, "büyükelçilerin Başkan'ın kişisel temsilcisi olduğunu" ve "bu ülkelerde 'Önce Amerika' gündemini yürütecek kişilerin bulunmasını sağlamanın Başkan'ın hakkı olduğunu" kaydetti.

Görevden almalardan en çok etkilenen kıta Afrika oldu ve 13 ülkenin büyükelçisi görevden alındı: Burundi, Fildişi Sahili, Gabon, Kamerun, Madagaskar, Mauritius, Nijer, Nijerya, Ruanda, Senegal, Somali, Uganda ve Yeşil Burun Adaları.

İkinci sırada ise 6 ülkenin büyükelçisinin değiştiği Asya yer alıyor: Fiji, Filipinler, Laos, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine ve Vietnam.

Avrupa'da 4 ülke: Ermenistan, Karadağ, Makedonya ve Slovakya.

Ortadoğu'da 2 ülke: Cezayir ve Mısır.

Güney Asya'da 2 ülke: Nepal ve Sri Lanka.

Batı Yarımküre'de 2 ülke: Guatemala ve Surinam.

Trump'tan 901 milyar dolarlık imza
Trump'tan 901 milyar dolarlık imza

Dünya

Trump'tan 901 milyar dolarlık imza

Trump'tan bir skandal daha!
Trump'tan bir skandal daha!

Dünya

Trump'tan bir skandal daha!

Beyaz Saray sitesinde güvenlik açığı komedisi. Trump yok yerine YouTuber verelim
Beyaz Saray sitesinde güvenlik açığı komedisi. Trump yok yerine YouTuber verelim

Gündem

Beyaz Saray sitesinde güvenlik açığı komedisi. Trump yok yerine YouTuber verelim

Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."
Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."

Dünya

Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."

Trump için yolun sonu mu? ABD Adalet Bakan yardımcısı her şeyi yayınlayacak
Trump için yolun sonu mu? ABD Adalet Bakan yardımcısı her şeyi yayınlayacak

Gündem

Trump için yolun sonu mu? ABD Adalet Bakan yardımcısı her şeyi yayınlayacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23