Trump’tan 29 ülkedeki Amerikan büyükelçiliklerine operasyon Hepsine görevden el çektirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya genelindeki 29 büyükelçiyi görevden aldığı bildirildi.

Söz konusu kararın, "ABD'nin diplomatik duruşunu Trump'ın 'Önce Amerika' önceliklerini tamamen desteklediği düşünülen personelle yeniden şekillendirmek için alındığı" ifade edildi.

İki Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, en az 29 ülkedeki misyon şeflerine geçen hafta görev sürelerinin Ocak ayında sona ereceği bildirildi.

Büyükelçilerin tamamı Joe Biden döneminde göreve başlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu değişikliklerin "her yönetimde standart bir süreç" olduğu belirtildi. Bakanlık, "büyükelçilerin Başkan'ın kişisel temsilcisi olduğunu" ve "bu ülkelerde 'Önce Amerika' gündemini yürütecek kişilerin bulunmasını sağlamanın Başkan'ın hakkı olduğunu" kaydetti.

Görevden almalardan en çok etkilenen kıta Afrika oldu ve 13 ülkenin büyükelçisi görevden alındı: Burundi, Fildişi Sahili, Gabon, Kamerun, Madagaskar, Mauritius, Nijer, Nijerya, Ruanda, Senegal, Somali, Uganda ve Yeşil Burun Adaları.

İkinci sırada ise 6 ülkenin büyükelçisinin değiştiği Asya yer alıyor: Fiji, Filipinler, Laos, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine ve Vietnam.

Avrupa'da 4 ülke: Ermenistan, Karadağ, Makedonya ve Slovakya.

Ortadoğu'da 2 ülke: Cezayir ve Mısır.

Güney Asya'da 2 ülke: Nepal ve Sri Lanka.

Batı Yarımküre'de 2 ülke: Guatemala ve Surinam.