  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trump'la ilgili şok iddia! 'Uçağa binmeye hazırlanırken öğrendi'
Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! 'Uçağa binmeye hazırlanırken öğrendi'

Donald Trump'ın ABD başkanı olduğu dönemde, Demokratların başkan adayı Joe Biden ile ilk canlı yayın tartışmasına çıkmadan önce yaptırdığı yeni tip koronavirüs testinin "pozitif" çıktığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 18:19:00 -
Trump'la ilgili şok iddia! 'Uçağa binmeye hazırlanırken öğrendi'

Donald Trump'ın ABD başkanı olduğu dönemde, Demokratların başkan adayı Joe Biden ile ilk canlı yayın tartışmasına çıkmadan önce yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıktığı iddia edildi.

Trump'ın eski Özel Kalemi Müdürü Mark Meadows'un hatıralarını kaleme aldığı ve gelecek günlerde piyasaya çıkacak kitabının bir kısmını İngiliz "The Guardian" gazetesi ele geçirdi.

Söz konusu habere göre, Meadows, Trump'ın 2020 başkanlık seçimleri sürecinde rakibi Biden ile çıkacağı canlı yayın tartışmasından önce Kovid-19'a yakalandığı dönemi anlatıyor.

Eski Başkan'ın ilk "pozitif" testinin 26 Eylül 2020'de ortaya çıktığını ve bunun tüm Beyaz Saray ekibini şok ettiğini belirten Meadows, Trump'ın bu haberi aldığında Biden ile canlı yayın tartışması için Başkanlık uçağına binmeye hazırlandığını aktardı.

Meadows, Beyaz Saray Doktoru Sean Conley'in, "Başkan'ın uçağa binmesini engelleyin." uyarısında bulunduğunu belirtti. Trump'ın ise "Hiçbir şey beni o tartışmaya gitmekten alıkoyamaz." sözleriyle tepki gösterdiğini ifade eden Meadows, daha sonra Trump'ın başka bir sistemle tekrar teste girdiği bilgisini paylaştı.

Trump'ın bu ikinci testinin sonucunun "negatif" olduğunun altını çizen Meadows, kitapta, "Umarım ilk gelen test sonucu yanlıştır." dedi.

Trump Ekim 2020'de koronavirüse yakalanmıştı

Dönemin ABD Başkanı Trump, 2 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, kendisi ve eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurmuştu.

O dönem kontrol amaçlı 2 gün Walter Reed Askeri Hastanesine yatırılan Trump, kısa süre sonra virüsü atlatmıştı.

Trump, "hileli" olduğunu iddia ettiği ve 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimini rakibi Biden'a karşı kaybetmiş ve 20 Ocak 2021'de başkanlık görevinden ayrılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S-400’ün detayını bakın kaç dolara satmış! İşte DEVA’lı Metin Gürcan skandalında şok detaylar!
Gündem

S-400’ün detayını bakın kaç dolara satmış! İşte DEVA’lı Metin Gürcan skandalında şok detaylar!

Muhalefet, canhıraş bir şekilde DEVA’lı Metin Gürcan’ı savunurken şok detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Casusluk yaptığı fotoğraf ve kam..
Başak Cengiz'in katili ve Müslüme Yağal'ın dedesi aynı cezaevinde
Gündem

Başak Cengiz'in katili ve Müslüme Yağal'ın dedesi aynı cezaevinde

İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i (28) öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bul..
Doktorlar 2022’de ne kadar zam alacak? Doktor maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Ekonomi

Doktorlar 2022’de ne kadar zam alacak? Doktor maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Doktor maaşları ne kadar? 2022 yılına ilişkin asgari ücret toplantılarının ilki bugün gerçekleşti. Asgari ücret zammının yanında memur ve me..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay