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Otomotiv
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İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Eylül ayının gelmesiyle otomobil şirketleri peş peşe indirim yapmaya başladı. İşte marka marka indirim tutarları...

#1
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Otomobil pazarında talebin zayıf seyretmesi, markaları ve bayileri yeni kampanyalar açmaya yöneltti.

#2
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Döviz kurlarındaki yükselişe paralel olarak liste fiyatlarında artış yapan bazı markalar olsa da, bayi düzeyinde uygulanan indirimler sayesinde araçlar çok daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bayilerin, stoklarını eritmek amacıyla kendi kar marjlarından da fedakarlık ettiği belirtiliyor.

#3
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

EYLÜL AYI SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Markaların eylül ayı için açıkladığı en düşük güncel fiyatlar şöyle:

#4
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

BYD SEAL 390 kW AWD: 4.077.000 TL

#5
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

BMW Sport Line: 4.037.800 TL

#6
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3.919.900 TL

#7
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3.614.616 TL

#8
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Mercedes A200 AMG: 3.320.000 TL

#9
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Lexus LBX: 2.865.000 TL

#10
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse: 2.755.000 TL

#11
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Alfa Romeo Junior Elettrica: 2.474.300 TL

#12
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik: 2.380.000 TL

#13
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı: 2.299.000 TL

#14
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 2.292.000 TL

#15
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Ford Puma Gen-E: 2.158.700 TL

#16
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk): 2.063.000 TL

#17
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL

#18
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus: 1.899.000 TL

#19
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus: 1.985.000 TL

#20
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp: 1.830.000 TL

#21
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.877.900 TL

#22
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.850.000 TL

#23
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Ssangyong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli: 1.790.432 TL

#24
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor: 1.600.000 TL

#25
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Hyundai i20 Jump: 1.555.000 TL

#26
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Fiat Egea Easy 1.6 Manuel: 1.449.900 TL

#27
Foto - İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1.460.000 TL/ kaynak: haber7

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