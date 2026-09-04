İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!
Eylül ayının gelmesiyle otomobil şirketleri peş peşe indirim yapmaya başladı. İşte marka marka indirim tutarları...
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Eylül ayının gelmesiyle otomobil şirketleri peş peşe indirim yapmaya başladı. İşte marka marka indirim tutarları...
Otomobil pazarında talebin zayıf seyretmesi, markaları ve bayileri yeni kampanyalar açmaya yöneltti.
Döviz kurlarındaki yükselişe paralel olarak liste fiyatlarında artış yapan bazı markalar olsa da, bayi düzeyinde uygulanan indirimler sayesinde araçlar çok daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bayilerin, stoklarını eritmek amacıyla kendi kar marjlarından da fedakarlık ettiği belirtiliyor.
EYLÜL AYI SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Markaların eylül ayı için açıkladığı en düşük güncel fiyatlar şöyle:
BYD SEAL 390 kW AWD: 4.077.000 TL
BMW Sport Line: 4.037.800 TL
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3.919.900 TL
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3.614.616 TL
Mercedes A200 AMG: 3.320.000 TL
Lexus LBX: 2.865.000 TL
Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse: 2.755.000 TL
Alfa Romeo Junior Elettrica: 2.474.300 TL
Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik: 2.380.000 TL
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı: 2.299.000 TL
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 2.292.000 TL
Ford Puma Gen-E: 2.158.700 TL
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk): 2.063.000 TL
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus: 1.899.000 TL
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus: 1.985.000 TL
Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp: 1.830.000 TL
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.877.900 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.850.000 TL
Ssangyong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli: 1.790.432 TL
Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor: 1.600.000 TL
Hyundai i20 Jump: 1.555.000 TL
Fiat Egea Easy 1.6 Manuel: 1.449.900 TL
KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1.460.000 TL/ kaynak: haber7
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