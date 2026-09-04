İndirimler peş peşe geliyor: İşte ucuzlayan sıfır otomobiller!

Döviz kurlarındaki yükselişe paralel olarak liste fiyatlarında artış yapan bazı markalar olsa da, bayi düzeyinde uygulanan indirimler sayesinde araçlar çok daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bayilerin, stoklarını eritmek amacıyla kendi kar marjlarından da fedakarlık ettiği belirtiliyor.