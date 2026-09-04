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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı: Milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu en büyük gücümüzdür

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı: Milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu en büyük gücümüzdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür" ifadelerine yer verdi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı: Milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu en büyük gücümüzdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivas Kongresi, Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı: Milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu en büyük gücümüzdür

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı: Milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu en büyük gücümüzdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı: Milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu en büyük gücümüzdür

"Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Bundan 107 yıl önce imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim ve kararlılık bugün de Türkiye Yüzyılı hedefimizde en güçlü motivasyon kaynağımızdır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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