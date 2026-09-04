Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı: Milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu en büyük gücümüzdür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kongre ile milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür" ifadelerine yer verdi.