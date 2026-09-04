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Herkesi şaşırtıyor: Beşiktaş 1 yıldır uyguladığı geleneği derbi öncesi devreye soktu!

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Herkesi şaşırtıyor: Beşiktaş 1 yıldır uyguladığı geleneği derbi öncesi devreye soktu!

Beşiktaş'ta dev Fenerbahçe derbisi öncesi müthiş bir karar alındı.

#1
Foto - Herkesi şaşırtıyor: Beşiktaş 1 yıldır uyguladığı geleneği derbi öncesi devreye soktu!

Beşiktaş'ta 1 yıldır uygulanan derbi primi kararını kaptan Orkun Kökçü verecek. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe derbisi için dağıtacağı bonus miktarı da aşağı yukarı belli gibi.

#2
Foto - Herkesi şaşırtıyor: Beşiktaş 1 yıldır uyguladığı geleneği derbi öncesi devreye soktu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar dev derbi öncesi 1 yıldır uyguladığı prim geleneğini yine devreye sokacak.

#3
Foto - Herkesi şaşırtıyor: Beşiktaş 1 yıldır uyguladığı geleneği derbi öncesi devreye soktu!

Beşiktaş'ta 1 yıldır uygulanan gelenek uyarınca derbi priminin miktarını takım kaptanı belirliyor. Serdal Adalı bu görevi takım kaptanına bırakırken, dev müsabaka öncesi tüm gözler Orkun Kökçü'ye çevrildi.

#4
Foto - Herkesi şaşırtıyor: Beşiktaş 1 yıldır uyguladığı geleneği derbi öncesi devreye soktu!

Sözcü'ye göre Beşiktaş'ın derbi priminin 1 - 1.5 milyon euro seviyelerinde olması beklenirken, son rakam için kararı Orkun Kökçü verecek. Söz konusu özel bonusun, takımın motivasyonunu artırması hedefleniyor.

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