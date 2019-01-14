Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt!

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine ilişkin açıklamada bulundu. Şvıtkin, ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı ekonomik hamlelerin asgari düzeyde etki yaratacığını söyledi.

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Trump'ın "Kürtler'e (PKK/PYD) saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" skandal sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Şvıtkin, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'de yaşanan siyasi gelişmeleri manipüle etmesinde ABD'ye yardımcı olduğunu söyledi.

"Türk ekonomisine zarar veremez"

Türkiye'nin NATO ülkesi olduğuna dikkat çeken ve ABD'nin Türkiye'yle işbirliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Şvıtkin, ABD'nin Türk ekonomisine zarar veremeyeceğini ifade etti. Ankara'nın ekonomik önlemleri almasının mümkün olduğunu söyleyen Şvıtkin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulayacağı olası ekonomik hamlelerinin asgari etki yaratacak düzeyde olacağını belirtti.