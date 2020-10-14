  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trump'ın "Somali'den asker çekmeyi planladığı" iddia edildi
Aktüel

Trump'ın "Somali'den asker çekmeyi planladığı" iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 00:07:32 -
Trump'ın "Somali'den asker çekmeyi planladığı" iddia edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın "Somali'deki ABD askerlerinin çekilmesini istediği" iddia edildi.

Bloomberg televizyonunun Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Trump'ın ABD Başkanlık yarışındaki kampanyasında dile getirdiği Amerikan askerlerini ülkeye geri getirme vaadinin bir parçası olarak Somali'deki askerlerin de çekilmesini istediği öne sürüldü.

Yetkililer, "ABD Savunma Bakanlığının çekilme için planlamaya başladığını" iddia ederken, Pentagon'dan ise bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Afganistan'dan yılbaşından önce tamamen çekilme planı Washington'da tartışmalara neden olurken, Donald Trump'ın El Kaide'nin güçlü olduğu Somali'den asker çekme niyetinin de tartışma çıkaracağı bekleniyor.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM) verilerine göre, Somali'de tamamı Trump döneminde sevk edilmiş 800 civarında ABD askeri bulunuyor.

Pentagon, uzun zamandır AFRICOM bölgesinden asker çekip, bunları Pasifik bölgesine konuşlandırmayı planlıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan ''kitlesel sindirme'' taktiği! Bu kalleşliğin arka planı kan dondurdu
Dünya

Ermenistan'dan ''kitlesel sindirme'' taktiği! Bu kalleşliğin arka planı kan dondurdu

Karabağ'da işgal eden Ermenistan'ın bölgede cepheyi genişleterek Azerbaycan'ın sivil bölgelerine gece saldırmasının münferit bir olay olmadı..
25 milyonluk ülkeden dikkat çeken karar! Sigara artık reçete ile eczaneden alınacak
Dünya

25 milyonluk ülkeden dikkat çeken karar! Sigara artık reçete ile eczaneden alınacak

Avustralya, ülkedeki sigara tüketimini tamamen ortadan kaldırmak için dikkat çeken bir karar hazırladı. Plan çerçevesinde sigara kullananlar..
AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım
Gündem

AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım

Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, “ışıklar yanıyor” mesajı eski Türkiye'de “genelkurm..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay