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Aktüel Trump'ın "seçimlerden önce Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği" iddia edildi
Aktüel

Trump'ın "seçimlerden önce Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği" iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:02:57 -
Trump'ın "seçimlerden önce Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği" iddia edildi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Donald Trump yönetiminin, "3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Rusya ile nükleer silah kontrolü anlaşması yapmak istediği" iddia edildi.

Axios haber sitesine göre, Trump yönetimi, seçimlerden önce Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzalaması için bir nükleer silah kontrolü anlaşması üzerine yoğunlaştı.

Konuya yakın bir kaynak, Trump ve Putin arasında son dönemdeki telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme geldiğini aktararak, 1 hafta gibi bir sürede anlaşmanın müzakere edilebileceğini belirtti.

Rus tarafı ise bu kadar "hızlandırılmış" bir müzakere süreci için hazır olduklarına dair bir sinyal vermezken, anlaşmada gelecekte yapılacak çok taraflı bir silah kontrolü anlaşmasının da çerçevesinin çizilmesinin beklendiği kaydedildi.

- New START

ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) süresi 5 Şubat'ta sona eriyor.

ABD Başkanı adayı Joe Biden ve Putin, bu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasını isterken, Trump yönetimi 2011'de Obama yönetiminde imzalanan bu anlaşmayı sıklıkla eleştiriyor.

ABD'nin, Sovyetler Birliği ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

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