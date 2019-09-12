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Trump’ın İsrail’in Beyaz Saray’ı dinlemesine göz yumduğu iddiası

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İsrail istihbaratının Beyaz Sarayı dinlediğini öğrendiği ve konuya ilişkin bir şey yapmadığını iddia etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 19:30
Trump’ın İsrail’in Beyaz Saray’ı dinlemesine göz yumduğu iddiası

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İsrail istihbaratının Beyaz Sarayı dinlediğini öğrendiği ve konuya ilişkin bir şey yapmadığını iddia etti.


ABD basını adı verilemeyen üst düzey 3 yetkili kişiye dayandırdığı haberlerde Başkan Donald Trump’ın İsrail istihbaratının Beyaz Sarayı dinlediğini öğrendiği ve konuya ilişkin bir şey yapmadığını iddia etti. ABD gündemine oturan iddialara göre İsrail’in ABD hükümetini dinleme amaçlı, Beyaz Saray’ın çevresindeki hassas bölgelere cep telefonu gözetleme ve dinleme cihazlarının yerleştirildiği belirtildi. Öte yandan haberler Trump’ın dinlenmeye ilişkin bilgisinin olduğu ve konu hakkında hiçbir şey yapmadığı öne sürüldü.



İsrail tarafından yalanlama


İddiaların ABD basınında geniş yer almasının üzerine ABD’deki İsrail Büyükelçiliği Sözcüsü Elad Strohmayer konuya ilişkin açıklamada bulundu. Strohmayer, İsrail’in bahsi geçen cihazları yerleştirmediğini belirterek, “Bu iddialar kesinlikle saçma.İsrail, ABD’de casusluk yapmıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:30
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