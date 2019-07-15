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Trump’ın ırkçı açıklamalarına tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’nin Demokrat kadın üyelerini hedef alan ırkçı açıklamalarına tepki yağdı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
Trump’ın ırkçı açıklamalarına tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’nin Demokrat kadın üyelerini hedef alan ırkçı açıklamalarına tepki yağdı.


ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından Kongre’nin Demokrat kadın üyelerine yönelik ırkçı ifadeler paylaştı. Trump paylaşımında, “Hükümetleri tamamen felaket olan, dünyanın en kötü, en yozlaşmış ve beceriksiz ülkelerinden gelen Kongre’nin ’İlerici’ Demokrat kadın üyelerinin dünyadaki en büyük ve en güçlü ulus olan Amerika Birleşik Devletleri halkına acımasızca hükümetimizin nasıl yönetileceğini anlatmaları çok ilginç. Neden tamamen çökmüş ve suça bulamış yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar. Sonra geri dönün ve bize nasıl yapıldığını gösterin. Bu yerlerin yardımınıza çok ihtiyacı var. Nancy Pelosi’nin hızla ücretsiz seyahat düzenlemeleri yapmaktan çok mutlu olacağına eminim” ifadelerini kullandı.


ABD Başkanı Trump, tweetlerinde eleştirdiği Kongre üyelerinin isimlerini vermedi. Ancak, Trump’ın tweetlerinin Demokrat Parti’den Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve ABD’ye 12 yaşında bir mülteci olarak gelen Somali doğumlu Ilhan Omar’a yönelik olduğu belirtildi.



“Yabancı düşmanlığı”


Daha önce de ırkçı olduğuna ilişkin eleştirilen Trump, kadın Demokratları hedef alan bu açıklamalarının ardından ırkçılıkla suçlanarak yeniden eleştirilerin hedefi haline geldi.


Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Trump’ı “Yabancı düşmanlığı” yapmakla suçladı. Pelosi, “Trump dört Amerikalı kongre üyesi kadına ülkelerine geri dönmelerini söylerken, ’Amerika’yı yeniden muhteşem yap’ planının Amerika’yı tekrar beyaz yapmakla ilgili olduğunu tekrar doğruladı. Farklılığımız ve birliğimiz gücümüzdür. Trump’ın ulusumuzu bölmek için yaptığı yabancı düşmanı yorumlarını reddediyorum" dedi.


Kongre üyesi Rashida Tlaib, "Bir başkanın kanunsuz ve tam bir başarısızlığına cevap vermek ister misiniz? Onun tehlikeli ideolojisi bir krizdir. Etkilenilmesi gerekir” açıklamalarıyla Trump’ın ırkçı çıkışına tepki gösterdi.


Trump’ın hedefindeki bir diğer Kongre üyesi olan Ocasio-Cortez ise, "Bizi seçen bir Amerika’yı kabul etmemenizin üstüne, sizden korkmadığımızı da kabul edemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.


ABD Kongresi’nin ilk Müslüman kadın üyesi Omar da yaptığı açıklamada Trump’ın beyaz milliyetçiliğini körüklediğini ifade ederek, "Çünkü bizim gibi insanlar Kongre’de hizmet verdikleri ve nefret dolu gündeminize karşı mücadele ettikleri için kızgınsınız" dedi. Ayrıca Trump için "Gördüğümüz en kötü, en yolsuz, en beceriksiz başkan" ifadelerini kullandı.


Bernie Sanders de Trump’ı ırkçılıkla suçlayarak, “Adalet ve onur için birlik olmalıyız” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:08
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