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Trump'ın İncil'i imzalaması tepkilere neden oldu

Hortumun vurduğu Alabama'yı ziyaret eden ABD Başkanı Trump, kilise ziyareti sırasında kendisine uzatılan bir İncil'e imza atarak, herkesi şaşırttı.

09 Mart 2019 Cumartesi 23:12
Trump'ın İncil'i imzalaması tepkilere neden oldu

Geçtiğimiz hafta, ABD'nin Alabama eyaletinde meydana gelen hortum faciasında 23 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgede bulunan birçok ev de yıkılmıştı.

Trump ve eşinden mezarlık ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Alabama eyaletine giderek eyalette incelemelerde bulundu ve halkın sıkıntılarını dinledi.

Trump, eşi Melania Trump ile kasırgada ölen 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret etti.

Vatandaşlarla görüştü

Afet bölgesinde önce helikopterle havadan incelemede bulunan Trump, ardından Lee bölgesini gezerek kasırgadan zarar gören vatandaşlarla görüştü.

Trump İncil'e imza attı

Tam bu esnada kalabalıktan kendisine uzatılan bir İncil'i eline alan ABD Başkanı Donald Trump, İncil'i imzaladı. ABD basınında yer alana haberlerde, Trump'ın eşi Melania Trump'ın da aynı İncil'e imza attığı belirtiliyor.

Tartışmalara neden oldu

Bu olay sonrasında ise Trump'ın imzası, sadece dış basında değil, aynı zamanda sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın, sanki kendi çıkardığı 'Gökdelen İmparatoru Genç Milyarder Trump: İş Bitirme Sanatı' kitabını imzalıyor gibi bir tavrı olduğunu belirtti.

Twitter'dan paylaşım yapıldı

Ayrıca, kitabın imzalanmasından sonra kitabı imzalanan iki kızdan biri, bunuTwitter'dan paylaştı.

Yardım yapılacak

Vatandaşlarla kucaklaşarak zarar görenlerin dertlerini dinleyen Trump, devlet olarak yaraların sarılması için gerekli hassasiyeti göstereceklerini, kısa sürede evsiz kalan vatandaşlara federal yardımda bulunulacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:12
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