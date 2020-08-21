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Aktüel Trump'ın gözaltına alınan eski danışmanı Steve Bannon, "dolandırıcılık" suçlamalarını reddetti
Aktüel

Trump'ın gözaltına alınan eski danışmanı Steve Bannon, "dolandırıcılık" suçlamalarını reddetti

Yeniakit Publisher
2020-08-21 00:02:32 -
Trump'ın gözaltına alınan eski danışmanı Steve Bannon, "dolandırıcılık" suçlamalarını reddetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan "We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden "dolandırıcılık" yaptığı suçlamalarını reddetti.

Sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra New York'ta mahkemeye çıkarılan Bannon, hakkındaki "dolandırıcılık" suçlamasını kabul etmedi.

Öte yandan mahkeme, belirli seyahat yasağı şartıyla Bannon'ı 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakmaya hükmetti.

New York Güney Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Bannon'ın yanı sıra Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea hakkında toplamda 25 milyon dolar bağış toplanan "We Build the Wall" kampanyası üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasının bulunduğu aktarılmıştı.

- Bannon, Ağustos 2017'de görevinden ayrılmıştı

"We Build the Wall" kampanyası, Trump'ın yasa dışı göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırına ördürdüğü duvarın özel kısımlarının fonlanması amacıyla başlatılmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın Washington'da "ırkçı söylemleriyle" tartışmalara neden olan baş stratejisti ve Trump'ın seçimleri kazanmasındaki en önemli isimlerden görülen Bannon, 19 Ağustos 2017'de görevinden ayrılmıştı.

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