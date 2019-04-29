Trump’ın gelini Almanları eleştirdi

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump’ın gelini ve seçim danışmanı Lara Trump, Almanya’nın mülteci politikasını yerden yere vurdu. Yayımlanan araştırmalar, göçmen akınının Alman ekonomisine katkı sağladığını ortaya koymasına rağmen, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in göç politikalarının Avrupa ülkelerinin “çöküşüne” yol açtığını iddia eden Trump, “Mülteciler Almanya’nın başına gelmiş en kötü şeylerden biri. Başkan (Donald Trump) da bunun farkında. Bu yüzden aynısı burada olmasın diye gayret ediyor” ifadelerini kullandı.