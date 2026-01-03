Trump'ın Florida ziyaretinde kaba davrandığı öne sürüldü. Zelenskiy'i yine ezdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i 28 Aralık 2025'te Florida’da ağırladığı sırada konuğuna karşı ‘kaba ve incitici’ tavırlar sergilediği öne sürüldü. Bir ABD gazetesinde yer alan habere göre; kimliğinin saklı tutulmasını isteyen üst düzey bir diplomat, Mar-a-Lago'daki buluşmada Trump'ın Zelenskiy'ye yönelik tutumunun ‘kaba ve incitici’ olduğunu iddia etti.
Diplomat, bu davranışların ‘zalimce’ şeklinde dahi tanımlanabileceğine dikkat çekerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Zelenskiy-Trump zirvesinden önce ABD başkanıyla yaptığı telefon görüşmelesiyle süreci manipüle ettiğini savundu.
