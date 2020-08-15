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Dünya

Trump'ın Esed’den yardım istediği konu ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yıllar önce Suriye’de kaçırılan bir gazeteci için diktatör Beşar Esed’den yardım istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:32:00 -
Trump'ın Esed’den yardım istediği konu ortaya çıktı!

Tam 8 yıl önce Suriye’de kaçırılan ABD’li bir gazetecinin salıverilmesi için, ABD Başkanı Donald Trumpın diktatör Beşar Esed’e mektup yazdığı ve kendisinden yardım istediği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan açıklamada, ABD hükümetinin, gazeteci Austin Tice'ın salıverilmesi için birçok kez Suriyelilerle iletişime geçmeye çalıştığı vurgulandı Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın mart ayında Beşar Esad ile doğrudan diyalog kurmak için bir mektup yazdığı belirtildi.

ABD medyasının servis ettiği habere göre Trump, Esed rejiminden ABD vatandaşını bulmaya yardımcı olmasını istedi. ABD Başkanı, yurtdışında kaybolan ABD’lilerin ülkesine getirilmesinin birinci önceliği olduğunu söylemişti ve Austin’i evine getirinceyedek durmayacaklarını ifade etmişti.

39 yaşındaki gazeteci Austin Tice, 14 Ağustos 2012’de Şam yakınlarındaki bir kontrol noktasında gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolduğunda AFP, McClatchy News, The Washington Post, CBS ve diğer haber kuruluşlarında serbest çalışan bir foto muhabiriydi.

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