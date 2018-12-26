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Trump'ın duvarı siyasi çıkmaza girdi: Yapılana kadar açılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına yapılması planlanan duvar inşaatı için fon talepleri yerine gelene kadar federal hükümetin kapalı kalacağını belirterek, "Bu, duvar ülkeye sokulan, uyuşturucuların önündeki en büyük engeldir. Eğer o anlayışa sahip değilseniz o zaman kısmen kapanan hükümeti açmayacağız." dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 00:29
Trump'ın duvarı siyasi çıkmaza girdi: Yapılana kadar açılmayacak

ABD’de Başkan Donald Trump’ın sınır duvarı için fon talebi siyasi bir çıkmaz oluşturdu.

Trump, Washington’da ABD askerleri ile düzenlenen Noel etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hükümetin ne zaman açılacağı konusunda size bir şey söyleyemem. Size duvar yapılana kadar hükümetin tekrar açılmayacağını söyleyebilirim. Bu, duvar ülkeye sokulan, uyuşturucuların önündeki en büyük engeldir. Eğer o anlayışa sahip değilseniz o zaman kısmen kapanan hükümeti açmayacağız” dedi.

ABD-Meksika sınırına güvenlik duvarı inşa etmek Donald Trump’ın, seçimlerdeki kampanya vaatleri arasında yer alıyordu. Ancak Demokratlar duvara şiddetle karşı çıkıyor.

Temsilciler Meclisi’nde, duvar için ayrılan 5 milyar dolarlık bütçe tasarısı Senato’da kabule edilmemişti.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 00:29
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