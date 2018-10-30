Trump’ın derdi belli oldu… ABD’den Suudi Arabistan’a Katar baskısı

ABD basını, Suudi Arabistan'a ceza kesmeyen Trump'ı hedef tahtasına oturtu. Basında çıkan haberlere göre; Arap bölgelerden yararlanmak isteyen Trump, Suudi Arabistan'dan bölgeye uyguladığı baskıyı azaltmasını istedi.

"Katar'a tecriti azalt"

Kaynaklar, Suudi Arabistan'a Katar'a yönelik uyguladığı siyasi ve ekonomik tecriti hafifletmesi için baskı yaptığını, ayrıca Yemen'deki iç savaş konusunda da çözüme yönelik adımlar atmasını istediğini belirtti.

Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 16 aydır devam eden Katar krizinde ilk kez geçen ay söylemini değiştirerek "Katar ekonomisi dahi -onunla anlaşmazlığımıza rağmen- güçlü bir ekonomiye sahip ve 5 yıl sonra farklı olacak. Bölge ülkeleri ekonomik olarak yeni Avrupa'dır." dediği hatırlatıldı.

"Silah veriyoruz savaş neden bitmiyor"

ABD'nin Yemen'deki iç savaş konusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona verdiği silah ve mühimmat desteği sık sık eleştiri konusu oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde dünya gündemine oturan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda net bir tavır takınmamakla eleştiriliyor.