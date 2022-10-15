  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu görüntü, Bakan Varank'ı çılgına çevirdi! Açtı ağzını yumdu gözünü

Bahçeli'den flaş çıkış! Az önce sosyal medya hesabından açıkladı

Zelenski'den Türkçe Bartın paylaşımı

Bartın'da konuşan Bakan Dönmez gözyaşlarını tutamadı

Suudi devlet haber ajansı ilan etti! Prens Selman'dan yarım milyar dolarlık hamle

Yunanistan'dan alçakça provokasyon! Bu defa çok fena kaşındılar

Elini kolunu sallayarak eve girip hırsızlık yapmanın cezası şaşkına çevirdi! Tartışmalara neden olan karar

Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na efsane kapak! Bay Kemal, far görmüş tavşan gibi kalakalacak

Erdoğan’dan Bartın mesajı: En ufak bir ihmal dahi karşılıksız bırakılmayacak

Türkiye'nin o hamlesi, Macron'u tutuşturdu! Otur oturduğun yere oğlum
Dünya Trump'ın davasında flaş gelişme
Dünya

Trump'ın davasında flaş gelişme

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Temyiz Mahkemesinden, eski Başkan Donald Trump’ın malikanesinden alınan belgelerin incelenmesi için Florida federal mahkemesince atanan "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim”in çalışmalarını durdurmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 18:28:00 -
Trump'ın davasında flaş gelişme

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Temyiz Mahkemesinden, eski Başkan Donald Trump’ın malikanesinden alınan belgelerin incelenmesi için Florida federal mahkemesi tarafından atanan "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim”in çalışmalarını durdurmasını istedi.

Bakanlık avukatları, Temyiz Mahkemesine daha önce yaptıkları başvuru için verdikleri ifadede, Florida Federal Mahkeme yargıcının bağımsız bir inceleme ve bunun için atama yapma hakkına sahip olmadığını savundu.

"Bağımsız bir hakem veya özel bir hakim” sürecinin Trump’ın malikanesinde gizli belgeler tutmayla ilgili soruşturmayı geciktirdiğini belirten bakanlık avukatları, bağımsız inceleme ile ilgili süren tüm çalışmaların durdurulmasını talep etti.

Trump, belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebiyle Florida Federal Mahkemesine başvurmuş, mahkeme de Trump'ın talebini uygun bularak New York'tan yarı emekli federal yargıç Raymond Dearie'yi görevlendirmişti.

Adalet Bakanlığı da Florida Federal Mahkemesinin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" kararının, bu süreçte el konulan belgelerin çoğunun soruşturma sürecinde kullanılmasını geçici olarak yasaklaması nedeniyle temyize gitmişti.

Bu süreçte Trump ayrıca, gizli belgelerle ilgili devam eden hukuki tartışmayı ABD Yüksek Mahkemesine taşıyarak, söz konusu belgelerin bağımsız şekilde incelemesine izin vermesi talebinde bulunmuş, ancak Yüksek Mahkeme bu hafta bunu reddettiğini duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, soruşturmaya devam etmek için Temyiz Mahkemesinden bağımsız incelemeyi durdurmasını isterken, Trump’ın avukatları söz konusu belgelerin "kişisel mi yoksa başkanlık dokümanları mı olduğu ve gerçekten sınıflandırılıp sınıflandırılmadığının" anlaşılması için bağımsız incelemenin sürmesi gerektiğini savunuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23