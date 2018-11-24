Trump'ın damadından Suudi Arabistan'a 'gizli' Kaşıkçı ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmiş.

Kushner'in bu yıl suudi arabistana üçüncü ziyareti, Beyaz Saray'ın Ortadoğudaki büyük güçleri İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelere dahil etme çabasının bir parçasıydı.

"ABD çalışmaya devam edecek"

Çarşamba günü başlayan ziyarete Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Jason Greenblatt eşlik ederken, yolculukta kiminle görüşme yaptığı açıklanmadı.

Beyaz Saray yetkililerinin Politico haber sitesine Kushner'ın Orta Doğu ziyareti hakkında verdiği mülakatta "Bu bölgesel görüşmeler Orta Doğuda önemli bir rol oynayacak olsa da, Cumhurbaşkanı barışın ancak ülkeler arası müzakere ile çözülebileceğini ve ABD'nin bu hedefe doğru ilerlemek için taraflarla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğini teyit ediyor" açıklamasını yaptı.