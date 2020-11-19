Trump’ın avukatının basın toplantısında zor anları! Saç boyası aktı

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananının Demokratların adayı Joe Biden olduğunun söylenilmesinin ardından Cumhuriyetçi Parti’nin avukatları harekete geçti.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, Philadelphia’da basın toplantısı yaptı. Giuliani, Pennsylvania ve diğer eyaletlerde yaşanan seçim sahtekarlıklarının çok üzücü olduğunu söyleyerek, “Arkamda bulunan 40 seçim gözlemcisinin yasal hakları ihlal edilerek, seçimleri izlemelerine izin verilmedi” diye konuştu.

“Oylar hiçbir Cumhuriyetçi tarafından görülmedi”

“Eğer saklanacak bir şey yok ise bu neden yapılır?” diye soran Giuliani, “Philedelphia’da geçmişte kanıtlanmış oy sahtekarlığı gerçekleşti. Mahkeme kararı ile gözlemcilerin 1,5 metreye kadar oy sayanlara yaklaşması kararı alındı ve onlar da oy sayanları 1,5 metre daha geri çekti. Oylar hiçbir Cumhuriyetçi tarafından görülmedi” dedi.

Georgia, Michigan, Kuzey Carolina’da da aynı durumla karşılaştıklarını vurgulayan Giuliani, Pazartesiden itibaren Pennsylvania’da ve diğer eyaletlerde bu seçimlerde gerçekleşen problemler ve sahtekârlıklar nedeni ile davalar açacaklarını bildirdi.

Saç boyasının akması gündem oldu

Hararetli basın toplantısında ciddi iddialarda bulunan Giuliani sosyal medyada akan saç boyası ile gündem oldu.