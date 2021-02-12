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Dünya Trump'ı kızdıracak sözler: Artık partide yeri yok
Dünya

Trump'ı kızdıracak sözler: Artık partide yeri yok

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Cumhuriyetçi Partinin geleceğinde artık eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yerinin olmadığını düşündüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 21:38:00 -
Trump'ı kızdıracak sözler: Artık partide yeri yok

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Cumhuriyetçi Partinin geleceğinde artık eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yerinin olmadığını düşündüğünü söyledi.

Haley, Amerikan haber dergisi Politico'ya verdiği mülakatta, Trump için "Bizi yüzüstü bıraktığını kabul etmeliyiz. Olmaması gereken bir yola girdi ve biz onu takip etmemeliydik, onu dinlememeliydik." dedi.

Kongre baskınından bu yana Trump ile görüşmediğini belirten Haley, Trump'ın aynı gün Kongredeki delege oyları teyidi oturumunu reddetmemesi nedeniyle eski başkan yardımcısı Mike Pence'e yönelik tutumunun da büyük bir hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.

Trump'ın 3 Kasım seçimlerinden sonraki eylemlerinin tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacağını vurgulayan Haley, "Ne Cumhuriyetçi Partinin Trump öncesine döneceğini ne de artık Trump'ın parti resmi içinde yer alacağını düşünüyorum. Çok büyük hata yaptı." diye konuştu.

Haley, Kongrede devam eden Trump'ın azline yönelik süreci de "zaman israfı" olarak gördüğünü kaydetti.

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