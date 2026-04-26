SON DAKİKA
Trump'a saldırı girişimi İran ile bağlantılı mı? Trump'tan açıklama

Trump'a saldırı girişimi İran ile bağlantılı mı? Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki bir otelde katıldığı akşam yemeğini hedef alan saldırının İran’la yürütülen savaşla bağlantılı olmadığını söyledi.

Donald Trump, Washington’daki otel saldırısının İran’la bağlantılı olmadığını belirtirken, olayın “yalnız kurt” eylemi olabileceğini ve kendisinin hedef alınmış olabileceğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, “Olay beni İran savaşını kazanmaktan alıkoymayacak” ifadelerini kullandı.

Kendisine hedef alınıp alınmadığı sorulduğunda ise “Bence öyle” yanıtını verdi.

 

Trump, yemek sırasında silahlı bir kişinin “çok sayıda silah taşıyarak ve kurşun geçirmez yelek giyerek” güvenlik kontrol noktasını bastığını ve olayda bir güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Saldırganın tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğünü belirten Trump, “Ben de bunun böyle olduğuna inanıyorum” dedi.

Şüpheliyi “potansiyel bir katil” olarak nitelendiren Trump, silah seslerinin duyulmasının ardından Gizli Servis ajanlarının kendisini ve eşi Melania Trump’ı hızla salondan çıkardığını söyledi.

Trump, olaydan yaklaşık bir saat sonra Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda saldırganın yakalandığını duyurdu ve “Washington’da olaylı bir geceydi. Gizli Servis ve emniyet güçleri harika bir iş çıkardı” ifadelerini kullandı.

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yemekte bulunanlar konuşmayı keserek “Yere yatın!” diye bağırmaya başladı. Yaklaşık 2600 davetlinin bulunduğu salonda bulunanlar masaların altına girerken Gizli Servis ajanları savaş teçhizatıyla yemek salonuna girdi.

Trump ve eşi, sahnenin arkasında kısa süreliğine korunmaya alındıktan sonra hızla tahliye edilirken, çok sayıda davetli saklandı ve otel çalışanları salonun ön kısmına doğru kaçtı.

Hürmüz Boğazı krizi ve savaş Trump’ı fena vurdu Tarzan zorda!
Hürmüz Boğazı krizi ve savaş Trump’ı fena vurdu Tarzan zorda!

Ekonomi

Hürmüz Boğazı krizi ve savaş Trump’ı fena vurdu Tarzan zorda!

Pakistan ziyareti iptal oldu! Trump, İran'ın teklifini yeterli bulmadı
Pakistan ziyareti iptal oldu! Trump, İran'ın teklifini yeterli bulmadı

Dünya

Pakistan ziyareti iptal oldu! Trump, İran'ın teklifini yeterli bulmadı

Trump Masayı Devirdi!
Trump Masayı Devirdi!

Dünya

Trump Masayı Devirdi!

ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...
ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...

Gündem

ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...


1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kendi içlerindeki iç cepheyi

kuvetlendirmeye calsıyorlar
x

