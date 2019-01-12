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Trump’a Rus ajanı soruşturması

The New York Times'ta yayınlanan habere göre, FBI ABD başkanı Donald Trump’ın, Rusya’ya ajanlık yapıp yapmadığı konusunda soruşturma başlattı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 22:57
Trump’a Rus ajanı soruşturması

Münübe Yılmaz

The New York Times gazetesi, FBI, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya için ajanlık yapıp yapmadığı konusunda soruşturma başlattığını iddia etti. New York Times'da yer alan habere göre FBI, Mayıs 2017'de Başkan Donald Trump'ın Rusya için çalışıp çalışmadığına yönelik bir soruşturma başlattı. FBI’nın 2017 yılında açtığı öne sürülen soruşturmanın, FBI Eski Başkanı James Comey’in Trump tarafından görevden alındığı günlerde başlatıldığı vurgulanıyor. Soruşturma kapsamında Trump'ın takip ettiği politikanın ülke için bir ulusal güvenlik tehdidi yaratıp yaratmadığının araştırıldığı ifade edilirken, konu ile açıklama yapan Beyaz Saray, ajanlık ile ilgili soruşturma iddialarını saçma bulduğunu açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Şanders, "James Comey kovuldu çünkü o gözden düşmüş bir yandaştı. O zaman görevde olan yardımcısı Andrew MçCage ise bilinen bir yalancı ve FBI tarafından kovuldu. Rusya ve diğer yabancı ülkelerin ABD'nin gözünü korkutmasına izin veren Başkan Obama'nın aksine, Başkan Trump Rusya konusunda gerçekten sert" ifadesinde bulunurken, Trump’ın avukatı, Rudolph Giuliani ise, "Bir buçuk yıl önce yapılmış ve ulusal güvenliğin ihlal edildiğine dair bir şey çıkmamış. Bu bir şey bulamadıkları anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

 

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 22:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • İntertiumİntertium15 dk önce
    Keşke biz dede ABD ye uşaklık eden sözde cengaver bakanlara ak partili vekillereve gizli kankasi CHP li vekillere de soruşturma acilsa

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