Trump’a eski danışmanından eleştiri: “Trump’ta diktatör olacak beyin yok”

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı John Bolton, Trump'ın diktatörlük eğilimleri olup olmadığı sorusuna “Onda diktatör olacak beyin yok. O bir emlak müteahhidi” dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı John Bolton, Fransız Le Figaro'ya konuştu. Bolton’a Trump'ın diktatörlük eğilimleri olup olmadı soruldu. Bolton ise soruyu oldukça keskin bir şekilde yanıtlayarak, “Onda diktatör olacak beyin yok. O bir emlak müteahhidi” dedi. Bolton, Trump'ın “siyaset felsefesinden” yoksun olduğunu dile getirdi.

“NATO'dan ayrılmak gerçek bir ihtimal”

Trump’ın Kasım ayında yapılacak seçimi kazanması durumunda ikinci döneminin nasıl olacağına yönelik soruya ise Trump'ın yeniden seçilmesi halinde NATO'dan ayrılmasının çok muhtemel olduğunu savundu. Bolton, “Trump’ın aklına bir fikir geldiğinde bunu tekrar tekrar gündeme getirir. Daha sonra dikkati dağılır, unutur ama sonunda tekrar gündeme getirir ve harekete geçer. Bu yüzden NATO'dan ayrılmak gerçek bir ihtimal. Pek çok insan bunun sadece bir pazarlık aracı olduğunu düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.