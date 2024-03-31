  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Temmuzda asgari ücret ve emekli zammı olacak mı?

Batı yine bildiğiniz gibi... Ukrayna'da bir hastanenin bodrum katında bulundu! Bebeklerde de denemişler

Selçuk Bayraktar yerel seçimlere saatler kala ilan etti: Erdoğan isterse bunu belki yapabilirim

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı kendisine oy veremeyecek

20 tane Milli Muharip Uçak Kaan geliyor! Temel Kotil 'Zorun zorunu yaptık' diyerek duyurdu

NATO'dan uyarılar üzerine açıklama: Hiçbir belirti yok

En özel haberler en güncel yorumlar! Seçimin nabzı Akit TV'de ve yeniakit.com.tr'de atacak

Taslak hazır! Türkiye'ye sunulacak

En çok altını olan ülkeler listesi güncellendi! Çılgınlar gibi altın toplayan Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı
Siyaset Trump’a eski danışmanından eleştiri: “Trump’ta diktatör olacak beyin yok”
Siyaset

Trump’a eski danışmanından eleştiri: “Trump’ta diktatör olacak beyin yok”

Yeniakit Publisher
2024-03-31 11:44:00 -
Trump’a eski danışmanından eleştiri: "Trump’ta diktatör olacak beyin yok"

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı John Bolton, Trump'ın diktatörlük eğilimleri olup olmadığı sorusuna “Onda diktatör olacak beyin yok. O bir emlak müteahhidi” dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı John Bolton, Trump'ın diktatörlük eğilimleri olup olmadığı sorusuna “Onda diktatör olacak beyin yok. O bir emlak müteahhidi” dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı John Bolton, Fransız Le Figaro'ya konuştu. Bolton’a Trump'ın diktatörlük eğilimleri olup olmadı soruldu. Bolton ise soruyu oldukça keskin bir şekilde yanıtlayarak, “Onda diktatör olacak beyin yok. O bir emlak müteahhidi” dedi. Bolton, Trump'ın “siyaset felsefesinden” yoksun olduğunu dile getirdi.
“NATO'dan ayrılmak gerçek bir ihtimal”
Trump’ın Kasım ayında yapılacak seçimi kazanması durumunda ikinci döneminin nasıl olacağına yönelik soruya ise Trump'ın yeniden seçilmesi halinde NATO'dan ayrılmasının çok muhtemel olduğunu savundu. Bolton, “Trump’ın aklına bir fikir geldiğinde bunu tekrar tekrar gündeme getirir. Daha sonra dikkati dağılır, unutur ama sonunda tekrar gündeme getirir ve harekete geçer. Bu yüzden NATO'dan ayrılmak gerçek bir ihtimal. Pek çok insan bunun sadece bir pazarlık aracı olduğunu düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23