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Trump'a çok ağır eleştiri: Bir tomar para göster yüzünü diğer tarafa çevirir

﻿Washington Post gazetesinde yayımlanan bir yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine tepkisizliği eleştirildi. Yazıda, "Trump'ı övgüye boğ, ona kral gibi davran, bir tomar para göster ve rahatsız olduğun bir gazeteciyi öldürmek istediğini söyle yüzünü diğer tarafa çevirir" ifadesi yer aldı.

23 Kasım 2018 Cuma 22:41
Trump'a çok ağır eleştiri: Bir tomar para göster yüzünü diğer tarafa çevirir

Washington Post gazetesinde yer alan bir yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'a ağır eleştiriler yöneltildi.

Trump'a biraz övgüler dizip, ABD yapımı ürün alımı sözü verilirse cinayeti görmezden geleceği belirtilen yazıda, 'Trump'ı övgüye boğ, ona kral gibi davran, bir tomar para göster ve rahatsız olduğun bir gazeteciyi öldürmek istediğini söyle yüzünü diğer tarafa çevirir' ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan, Kuzey Kore, İran, Çin ve Rusya gibi ülkelerin Washington'a baktıklarında ''insan hakları ve özgürlüklerden bihaber kedi gibi tüylerini yalayan bir palyaçoyu'' izleyip Trump'a güldükleri yorumuna yer verildi.

Trump'a biraz övgüler dizip, ABD yapımı ürün alımı sözü verilirse cinayeti görmezden geleceği belirtilen yazıda, ABD Başkanının Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine verdiği tepkinin, diğer bir deyişle tepkisizliğinin "dünyanın dört bir yanındaki otokratlara tatil hediyesi" olarak değerlendirildi.

'Yüzünü diğer tarafa çevirir'

Yazıda, "Trump'ı övgüye boğ, ona kral gibi davran, bir tomar para göster ve rahatsız olduğun bir gazeteciyi öldürmek istediğini söyle, yüzünü diğer tarafa çevirir.'' ifadesi kullanıldı.

Haftalar süren ''kıvırma ve gevelemenin'' ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Suudi rejiminin ''hafif de olsa bir fırça dahi yemediğine'' dikkat çekilen yazıda, CIA'in Kaçıkçı'yı öldürme emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiği değerlendirmesine rağmen Trump'ın ''Suudi Arabistan'ın yanındayız" yönündeki açıklamaları eleştirildi.

ABD ve Suudi Arabistan ilişkilerinde tüm kartların ABD'nin elinde olduğuna işaret edilen yazıda, ABD'nin Suudi petrolüne ihtiyaç duymadığı, Suudiler ABD'den silah satın almasa da sorun olmayacağı ancak ABD'nin askeri yardımı ve ABD yapımı silah parçaları olmadan Suudi silahlı kuvvetlerin işlevsiz kalacağı yorumu yapıldı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:41
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