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Dünya Trump'a bir kötü haber daha
Dünya

Trump'a bir kötü haber daha

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını ile ilgili davalarda dokunulmazlık ayrıcalığına sahip olmaması gerektiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 01:10:00 -
Trump'a bir kötü haber daha

Bakanlık, Temyiz Mahkemesine yaptığı bilgilendirme notunda Trump'ın, Kongre baskınıyla ilgili hakkında açılan davalardan dokunulmazlık zırhını öne sürerek muaf olma çabasına yönelmemesi gerektiğini savundu.

Adalet Bakanlığının duruşu, Trump'ın, bir alt mahkemenin mevcut davalar karşısında "Beyaz Saray dokunulmazlığını" gerekçe gösteremeyeceği yönündeki karara itiraz etmesi üzerine, bir başkanın konuşmasında şiddeti teşvik eden ifadelere yer veremeyeceği yönünde oldu.

Bakanlığın konuyla ilgili bilgilendirmesinde, "Bir başkanın resmi sorumluluklarının hiçbir kısmı özel şiddeti kışkırtmayı içermez." ifadesine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, "6 Ocak 2021 olayları veya bu olaylarla bağlantılı eylemler nedeniyle herhangi bir kişinin potansiyel cezai sorumluluğuna ilişkin herhangi bir görüş ifade etmediğini" vurguladı.

Trump hakkındaki suçlayıcı davalar, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri ve Kongre Binası Polis memurları tarafından açılmıştı.
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ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1982 tarihli kararı, başkanların resmi eylemlerinden kaynaklanan sivil zararlardan kesinlikle muaf olduğunu ortaya koysa da başkanların konuşmalarının ne zaman resmi bir eyleme dönüştüğü mahkemeler için hala net değil.

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