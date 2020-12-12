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Aktüel Trump, Yüksek Mahkemenin seçim itirazını reddetmesine tepkili
Aktüel

Trump, Yüksek Mahkemenin seçim itirazını reddetmesine tepkili

Yeniakit Publisher
2020-12-12 19:44:42 -
Trump, Yüksek Mahkemenin seçim itirazını reddetmesine tepkili

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin, Joe Biden'ın seçim zaferinin geri döndürülmesine yönelik davayı reddetmesine tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme bizi rezil ediyor. Hiçbir bilgelik ve cesareti yok." ifadesini kullandı.

Seçimlerde "tarihin en büyük yolsuzluğunun" yapıldığını öne süren Trump, "Yüksek Mahkeme bu konuya hiç ilgi göstermiyor." yorumunda bulundu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti.







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