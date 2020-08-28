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Aktüel Trump yönetiminin Kovid-19 testi kılavuzunda değişikliğe gitmesi tepki çekti
Aktüel

Trump yönetiminin Kovid-19 testi kılavuzunda değişikliğe gitmesi tepki çekti

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sayfasında yer alan kılavuzun içeriğinde, Kovid-19 salgınını kontrol etmede test yaptırmanın önemini azaltan bir şekilde değişiklik yapması eleştiri konusu oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 02:22:25 -
Trump yönetiminin Kovid-19 testi kılavuzunda değişikliğe gitmesi tepki çekti

NEW YORK (AA) – ABD'de halk sağlığı uzmanları, Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin gerekliliği ile ilgili aldığı ''yumuşatma'' kararına tepki gösterdi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) internet sayfasında yer alan kılavuzun içeriğinde, Kovid-19 salgınını kontrol etmede test yaptırmanın önemini azaltan bir şekilde değişikliğe gitmesi eleştiri aldı.

Kovid-19'lu kişilerin yaklaşık yüzde 40'ının belirti göstermediğini belirten halk sağlığı uzmanları, Kovid-19 hastalarıyla temasa geçmiş kişilere ''Semptomları yoksa mutlaka bir test ihtiyaç duyulmaz." ifadesini test kılavuzuna ekleyen CDC'nin kararını, ''bilimsel olmadığı'' yönünde eleştirdi. Bu kararın, Kovid-19 vakalarında ''daha fazla artış, daha fazla ölüm'' anlamına gelecek bir geri adım olarak değerlendirdi.

''Karar koronavirüsün yayılması için bir reçete gibidir''

Amerikan Tıp Derneği Başkanı Susan Bailey, bugün CDC kararını eleştirdiği açıklamasında, "Bu salgının aylar boyunca, asemptomatik insanlar tarafından yayıldığını biliyoruz. Kovid-19'lu bireylere temas ettiği bilinen ama semptomları olmayan kişilerin teste ihtiyaç duymadığını ileri süren bu karar, koronavirüsün toplumda daha fazla yayılması için bir reçete gibidir.'' ifadelerine yer verdi.

Bailey, "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bir kılavuzu güncellediğinde, bu değişiklik için rasyonel bir mantık ortaya koyabilmelidir." dedi.

- CDC direktöründen tepkilere cevap

CDC Direktörü Robert Redfield, Kovid-19 testi gerekliliği değişikliği kararına bugün gelen tepkiler üzerine, onaylanmış Kovid-19 vakalarıyla yakın temasta bulunanlar için test yaptırmanın "düşünülebilir" olduğu yönünde bir açıklamada bulunmakla birlikte karardan dönülmesi yönünde bir görüş ortaya koymadı.

Redfield, ''Kovid-19 testine ihtiyacı olan herkes test yaptırabilir. Ama bu test isteyen herkesin teste ihtiyacı var demek değildir.'' ifadelerini kullandı.

CDC yönetmeliğinde değişiklikten önce, ''Asemptomatik ve semptom öncesi bulaşma potansiyeli nedeniyle, SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan kişilerle temas edenlerin belirlenmesi ve test edilmesi önemlidir.'' ifadesi yer alıyordu.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçen hafta gençlerin, ''bazen hiç belirti göstermeden virüs taşıyıcısı olabildikleri'' için Kovid-19’un birincil yayıcıları haline geldiği yönünde uyarıda bulunmuştu.

CDC tarafından pazartesi günü, Kovid-19 hastalarıyla temasa geçmiş kişilere ''Semptomları yoksa mutlaka bir test ihtiyaç duyulmaz." ifadesi test kılavuzuna eklenmiş ve bu değişikliğin Beyaz Saray tarafından onaylandığı belirtilmişti.


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