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Zangır zangır sallandı! Ege’de korkutan deprem

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Zangır zangır sallandı! Ege’de korkutan deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafede gerçekleşti.

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Foto - Zangır zangır sallandı! Ege’de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 12,92 kilometre olarak ölçüldü.

#2
Foto - Zangır zangır sallandı! Ege’de korkutan deprem

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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