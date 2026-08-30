Zangır zangır sallandı! Ege’de korkutan deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafede gerçekleşti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafede gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 12,92 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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