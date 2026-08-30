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Spor Tesettüre girdiği için voleybolu bırakmıştı! Efsane milli voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı!
Spor

Tesettüre girdiği için voleybolu bırakmıştı! Efsane milli voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı!

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Tesettüre girdiği için voleybolu bırakmıştı! Efsane milli voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk Milli Voleybol Takımı'nın ve kulüp kariyerinin unutulmaz orta oyuncularından Aysun Özbek, 2008 yılında tesettüre girdiğini açıklayarak voleybol kariyerini noktalamıştı. Erken yaşta aldığı bu kararla spor camiasını şaşırtan efsane isim, voleybolu bıraktıktan yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

200'ün üzerinde maça çıkan ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu gibi sayısız başarıya imza atan Özbek'in son hali sporseverlerin ilgi odağı oldu.

AYSUN ÖZBEK KİMDİR?

Aysun Özbek Kalkan 18 Mart 1977'de İstanbul'da doğdu. orta oyuncu pozisyonunda oynamış Türk eski millî voleybolcudur. Kariyerinde Fenerbahçe, Ankara VakıfBank, VakıfBank Güneş Sigorta ve Eczacıbaşı formaları giydi.

AYSUN ÖZBEK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1997 yılında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’na seçilen Özbek, 200’ün üzerinde karşılaşmada milli formayı taşıdı. 1997 ve 2001 Akdeniz Oyunları ile 2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ikincilik yaşayan kadroda yer aldı. 2005 Akdeniz Oyunları’nda ise Türkiye ile şampiyonluğa ulaştı.

Başarılı orta oyuncu, 2003 Dünya Kupası’nı yedinci, 2005 Avrupa Şampiyonası’nı altıncı, 2006 Dünya Şampiyonası ve 2007 Avrupa Şampiyonası’nı onuncu sırada tamamlayan milli takım kadrolarında da görev yaptı. Kulüp kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa Top Teams Kupası ve Avrupa Challenge Kupası zaferleri yaşadı. Challenge Kupası’nda “En Değerli Oyuncu” seçilen Özbek, farklı dönemlerde “En İyi Blokör” ödülünün de sahibi oldu.

AYSUN ÖZBEK NEDEN VOLEYBOLU BIRAKTI?

Başarılı voleybolcu Aysun Özbek 2008 yılında tesettüre girdiğini açıklayarak voleybolu bırakmıştı.

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