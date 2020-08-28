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Aktüel Trump yönetimi 150 milyon "hızlı Kovid-19 testi" satın alacak
Aktüel

Trump yönetimi 150 milyon "hızlı Kovid-19 testi" satın alacak

Yeniakit Publisher
2020-08-28 00:24:19 -
Trump yönetimi 150 milyon "hızlı Kovid-19 testi" satın alacak

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD'de 150 milyon, 15 dakika içinde sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi satın alacağını ve bunu ülke geneline dağıtacağını açıkladı.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, "Bugün Trump yönetimi, 150 milyon hızlı Kovid-19 testinin satın alınacağını ve üretileceğini duyurmaktan dolayı memnuniyet duyuyor." ifadesini kullandı.

Trump yönetiminin bu testler için ABD'li tıbbi cihaz üreticisi Abbott ile anlaştığı vurgulanan açıklamada, "Bu gelişme, ABD'deki en savunmasız grupların korunması ve ülkemizin normalleşmeyi sürdürmesi açısından çok önemli. Bu, Amerikan halkının işine, çocukların ise okula geri dönmesini sağlayacak." ifadesini kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin en çok Kovid-19 testi yapan ülke konumunda olduğunun altı çizildi.

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