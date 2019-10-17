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Trump yolladı, Erdoğan çöpe atarak reddetti!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, teröristlerle anlaşılması yönünde talebini ilettiği mektubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çöpe atılarak reddedildiği ortaya çıktı.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:05
Trump yolladı, Erdoğan çöpe atarak reddetti!

Türkiye, Suriye Milli Ordusu ile birlikte, Barış Pınarı Harekatını emperyalizme rağmen kararlılık ve başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Harekat genişleyerek devam ederken, dün gece ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki harekattan hemen önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazdığı iddia edilen bir mektup sızdırıldı.

Erdoğan mektubu çöpe attı

Söz konusu mektubun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çöpe atıldığı ortaya çıktı. Ulusal basının Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı açıklamada, “9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı” ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Hakan da iddiayı yineledi

Söz konusu mektupla ilgili Ahmet Hakan, sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu. Hakan, “Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum,” diye başladığı paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır. Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık “PKK DEAŞ’tan da kötü” noktasına gelmiştir.

Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor." diyen Ahmet Hakan, "Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence’in de Erdoğan’a YPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez.Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip pence’i eli boş gönderir. Bu ABD’nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır. Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan sözlerini şöyle sürdürdü:

Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor. Az önce görüştüğüm üst düzey bir devlet görevlisinin “mektup olayı” ile ilgili yaptığı açıklama böyle…

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:05
  1. Ordu
  2. Trump
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. mektup

YORUM YAZ

  • yusufyusuf2 dk önce
    en büyük cevap, AY YILDIZLI BAYRAGIMIZIN OLDUGU TANKLARININ NAMLULARI olmus seytanin usagi abd ve onun usaklarina.Sonuc 8 günde 700 omurgasiz lesi. ABD kendi icinde karismis REIS Tüm Imansizlarin Aklini basindan Almis daha ne olsun. HERKES AKILLI OLACAK
  • Mesut SarpMesut Sarp9 dk önce
    Tramp diger devletlerin üst düzey kişiliklerine yaptıgı kabalıklarıyla uluslararası diplomaside sürekli alay konusu. Ancak bu mektubun kamuoyundan bu güne kadar gizli tutulmasına anlam veremiyorum. Bu kabalık Reiz tarafından yapılmadı ki. Bu mektubun bi başka kişi veya kuruluşlarla ilişkilendirilmeye calışılması da aptallık. Tramp bi hıyarlık yapmış. Bunun bi ötesi veya gerisi artık yok.
  • FeritFerit14 dk önce
    Çöpe atıldığını kim görmüş ? Niye cevap vermemiş bu hakaret dolu mektuba ? Devletin ağırlığı nerede ?
  • Coskunakademi Coskunakademi 19 dk önce
    Mektubun aslini paylasasaniz ya elin iti bu ulkenin liderinw ne hakaretler ediyor biz ise hala dostum trumplarla amerikancilik oynuyotuz bu adam bu mektubu yazma curetini nerden buluyor bazi beyinsizlerde olayi kilicdarogluna baglamis hangi donemde abd baskanlari cumhurbaskanlarina boyle mektup yazma cesaretini gosterebilmis 1970 lerde kibrisa cikarma yaptigimizda abd bize ambatgo uyguladi bizimkiler ne yapti zbd ustlerini kapatyilar hani yah kuyrugu benzin kuyrugu diyorsinuz nuz ya abd ye posta koydigumuz icin o kuyruklar olusmustu
  • Birol BölünmeBirol Bölünme20 dk önce
    Tem kelimeyle Reis ADAM GİBİ ADAM. Allah razı olsun, nihayet Türk Mikleti olarak bir omurgamız ve bir duruşumuz var artık. Ben gurbette bunu o kadar hissediyorumki, ne kadar şükretsem az
  • KARATÜYKARATÜY35 dk önce
    KILICDAROGLU OLSAYDI TRUMPFUN MEKTUBUNU MUSKA GIBI SAKLARDI AMERIKANIN EMIRLERINI HARFIYEN YERINE GETIRILERDI EY TURKO YA BASKANIN YANINDA OLURSUN YA SURIYELILER GIBI ILERIDE CADIRLADA YASAMAYA ALISIRSIN SANA KIM CADIR VERECEK TURKO BUNUDA UNUTMA TÜRKIYE OLMAZSA SENIN YATACAK YERIN YOK TURKO BUNU UNUTMA.

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