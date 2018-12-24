Trump, yeni savunma bakanını açıkladı!
ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Savunma Bakanlı James Mattis'in yerine Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanhan'ın atanacağını duyurdu.24 Aralık 2018 Pazartesi 01:16
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerinin Suriye'den çekilme kararının ardından istifa eden Savunma Bakanlı James Mattis'in daha erken görevini bırakacağını açıkladı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mattis'in görevini, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanhan'ın üstleneceğini duyurdu.
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