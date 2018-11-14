Trump yanlısı Fox News’ten Jim Acosta’ya destek

ABD Başkanı Donald Trump ve CNN arasında Trump yönetiminin CNN muhabiri Jim Acosta’nın basın iznini iptal edilmesi sebebi ile açılan davada beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Trump’a ve Cumhuriyetçi Parti’ye olan yakınlıkları ile bilinen Fox News kanalının Haber Müdürü Jay Wallace konu hakkında açıklamada bulundu. Wallace, “Fox News CNN’in muhabirinin Beyaz Saray basın iznini geri alması yönündeki yasal çabaları destekliyor” ifadelerine yer verdi.

'Biz özgür basını Amerikan halkı için destekliyoruz'

Açıklamada basın toplantısında yaşanan tartışmanın kabul edilemez olduğunun belirtilmesinin yanı sıra Gizli Servis tarafından Beyaz Saray muhabirlerine verilen iznin basını bastırmak için geri alınamayacağı da ifade edildi. Duyuruda yer alan “Biz özgür basını, bilgiye ulaşımı ve bilgi alışverişini Amerikan halkı için destekliyoruz” ifadeleri dikkat çekti.

Beyaz Saray Muhabirler Derneğiden de destek

CNN’in davasına bir diğer destekte Beyaz Saray Muhabirler Derneğinden geldi. Derneğin başkanı Olivier Knox “Yönetimi kararından dönmeye ve CNN’in muhabirine izni geri vermeye çağırıyoruz” dedi.

ABD Ara Dönem Seçimleri’nden sonraki gün Beyaz Saray’da gerçekleşen basın toplantısında Trump, CNN muhabiri Jim Acosta’nın Trump’a yönelttiği soruyu saldırgan olarak nitelendirmiş ve muhabire mikrofonu bırakmasını söylemişti. Öte yandan Acosta mikrofonu geri vermeyi reddetmişti. Yaşanan bu olay sonucu Beyaz Saray Acosta’nın Beyaz Saray muhabirlik iznini iptal etmişti.