  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü

Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! RTÜK'ün kapısına kilit vurduğu o diziden mide bulandıran skandal: "Bol bol sevişin" diyerek milli manevi değerlerimize alenen savaş açtılar!

İran-Pakistan sınırında çatışma çıktı

FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

Vurgun ağının milyarlık çarkı kırıldı! Mersin'de 'Change Araç' operasyonu

Mali zor bir yılın geride bırakıldığını söyleyen TESK Başkanı Palandöken: Esnaf 2026'dan umutlu

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?
Gündem Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama
Gündem

Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama

Güney Amerika’nın kalbi Venezuela’da 2026 yılının ilk günlerinde dünya siyasi tarihine geçecek bir belirsizlik yaşanıyor. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı sarsıcı açıklamada Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in nerede olduğunun bilinmediğini resmen ilan etti.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve ABD'den hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi.

CNN'in haberine göre Rodriguez, devlet televizyonu VTV Venezuela'ya yaptığı açıklamada, Maduro ve eşi Cilia Flores'in nerede olduğunun bilinmediğini belirtti.

ABD saldırısının ülke genelinde yetkililerin, askeri personelin ve sivillerin hayatına mal olduğunu aktaran Rodriguez, "Donald Trump hükümetinden, Başkan Maduro ve eşinin hayatta olduklarına dair acil kanıt talep ediyoruz." dedi.

 

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

Trump, savaşın ilk fitilini ateşledi: Karakas patlamalarla sarsıldı, Maduro olağanüstü hal ilan etti!
Trump, savaşın ilk fitilini ateşledi: Karakas patlamalarla sarsıldı, Maduro olağanüstü hal ilan etti!

Dünya

Trump, savaşın ilk fitilini ateşledi: Karakas patlamalarla sarsıldı, Maduro olağanüstü hal ilan etti!

ABD'nin saldırısı sonrası Maduro'dan orduya talimat: Silahlı çatışmaya geçiyoruz
ABD'nin saldırısı sonrası Maduro'dan orduya talimat: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

Dünya

ABD'nin saldırısı sonrası Maduro'dan orduya talimat: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık
Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmer

Tramp tan askeri darbe.Venezuelle hükümeti sınıfta kaldı.

Toshiba

Seni sattılar. Şimdi de timsah göz yaşları döküyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23