  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Dünya

Trump ve Selman arasında kritik görüşme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yaptıkları telefon görüşmesinde koronavirüs salgınını ve küresel ekonomilerin yeniden canlandırılmasını konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 02:49:00 -
Trump ve Selman arasında kritik görüşme

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Prens Bin Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede Kovid-19 salgınındaki "olumlu gelişmelerin" ve küresel ekonomilerin yeniden canlandırılmasının ele alındığına işaret eden Deere, "Başkan Trump ve Veliaht Prens, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki güçlü savunma ortaklığını da ele aldı." ifadesini kullandı.

Deere, önemli ikili ve bölgesel konuların konuşulduğu görüşmede, Trump'ın hastaneye kaldırılan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'e de geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktardı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı