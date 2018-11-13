Trump ve Beyaz Saray'a dava açılacak!

CNN International ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerini, CNN muhabiri Jim Acosta' nın Beyaz Saray'a girişini kısıtladığı için dava açıyor.

Amerikan kanalı CNN International'in iletişim dairesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerini, CNN muhabiri Jim Acosta' nın Beyaz Saray'a girişini kısıtladığı için dava açıyor.

Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Başkan Trump, "CNN, seni çalıştırdığı için utanmalı. Kaba ve berbat bir insansın. CNN için çalışmıyor olmalısın. Sarah'a (Beyaz Saray Basın Sözcüsü) davranış biçimin berbat. Diğer insanlara davranış biçimin berbat. İnsanlara bu şekilde davranamazsın" demişti.